Силы обороны поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолеты Ми-28 и Ми-17 и другие объекты врага, — Генштаб
29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удар по НПЗ
В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (г. Орск, Оренбургская обл., РФ). Зафиксировано попадание с последующим возгоранием на территории предприятия. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Отмечается, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Воронежская область
Кроме того, в районе населенного пункта Бабки (Воронежская обл., РФ) поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17.
Поражения на ВОТ
- Украинские военные также поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Александровки Запорожской обл.
- Также поражен пункт управления артиллерийской бригады противника в Лисичанске (ВОТ Луганской обл.).
- Также поражен склад боеприпасов в районе Кременовки (ВОТ Донецкой обл.) и место базирования катеров противника в акватории Черного моря.
В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.
як символічно
Миколаїв... Сьогодні вже 9 тривог. Вранці залетіла парочка гімна, МВГ стріляли стріляли, нічого не вистріляли, поки не випустили ракету. Тут все чітко збили. Розумію, що те скловолоконне пінопластове гімно збивати ракетою, то як мікроскопом цвяхи забивати. Але ж. Мобільні вогневі групи вже не справляються з поставленими задачами від слова зовсім. Відсоток збиття не більше 10, а штат тримати треба і з/п плати. Де ті ПІСЮНИ та іже з ними? В Еміратах? Бо якщо стає питання про доцільність утримання МГВ і виготовлення дронів-перехоплювачів, я думаю другі будуть дешевші. Тай ондо позавчора вдень, F-16 по тривозі вилетів, знайшов ціль і влучно знищив. Покружляв над містом їі погнався в область за іншою *********.
А нам все парять, як класно палає Перм, Туапсе, Орськ, Усть-Луга, Новошахтинськ, Стерлітамак... то що. То усе добре, але і нам дістається і в першу чергу від тупості командування, або так прописано кимось сценарій війни і все йде по написаному.