Силы обороны поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолеты Ми-28 и Ми-17 и другие объекты врага, — Генштаб

29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удар по НПЗ

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (г. Орск, Оренбургская обл., РФ). Зафиксировано попадание с последующим возгоранием на территории предприятия. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Отмечается, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Воронежская область

Кроме того, в районе населенного пункта Бабки (Воронежская обл., РФ) поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17.

Поражения на ВОТ

Украинские военные также поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Александровки Запорожской обл.

Также поражен пункт управления артиллерийской бригады противника в Лисичанске (ВОТ Луганской обл.).

Также поражен склад боеприпасов в районе Кременовки (ВОТ Донецкой обл.) и место базирования катеров противника в акватории Черного моря.

В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.