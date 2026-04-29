В российском Орске атакован НПЗ: "Опять бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВИДЕО+ФОТО

В Орске (Оренбургская область РФ) подвергся нападению нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Проанализировав видео очевидцев, OSINT-специалист ASTRA установил, что, с большой вероятностью, оно было снято с улицы Грозненской — это фактически в пределах пешей доступности от предприятия.





Ранее мэр города Артем Воробьев подтвердил атаку на регион и призвал жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. Также в аэропорту Орска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Что известно о предприятии?

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск Оренбургской области. Он входит в структуру холдинга "ФортеИнвест", принадлежащего группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Мощность переработки составляет около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Орский НПЗ играет важную роль в обеспечении топливом Урала и Поволжья, часть продукции экспортируется.

Предприятие уже подвергалось атакам в октябре и ноябре 2025 года.

