У російському Орську атаковано НПЗ: "Опять бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВІДЕО+ФОТО
В Орську (Оренбурзька область РФ) атаковано нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез".
Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
Деталі
Проаналізувавши відео очевидців, OSINT-спеціаліст ASTRA встановив, що, з великою ймовірністю, воно було зняте з вулиці Грозненська - це фактично в межах пішої доступності від підприємства.
Раніше мер міста Артем Воробйов підтвердив атаку на регіон та закликав мешканців не виходити на вулицю і не підходити до вікон. Також в аеропорту Орська запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден.
Що про підприємство відомо?
ПАТ "Орськнафтооргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Він входить до структури холдингу ФортеІнвест, що належить групі "Сафмар" Михайла Гуцерієва.
Потужність переробки становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр продукції: бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Орський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні паливом Уралу та Поволжя, частина продукції експортується.
Підприємство вже зазнавало атак у жовтні та листопаді 2025 року.
