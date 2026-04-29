У російському Орську атаковано НПЗ: "Опять бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВІДЕО+ФОТО

В Орську (Оренбурзька область РФ) атаковано нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез".

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Деталі

Проаналізувавши відео очевидців, OSINT-спеціаліст ASTRA встановив, що, з великою ймовірністю, воно було зняте з вулиці Грозненська - це фактично в межах пішої доступності від підприємства.

удар по нпз в Орську
Раніше мер міста Артем Воробйов підтвердив атаку на регіон та закликав мешканців не виходити на вулицю і не підходити до вікон. Також в аеропорту Орська запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден.

Що про підприємство відомо?

ПАТ "Орськнафтооргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Він входить до структури холдингу ФортеІнвест, що належить групі "Сафмар" Михайла Гуцерієва.

Потужність переробки становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр продукції: бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Орський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні паливом Уралу та Поволжя, частина продукції експортується.

Підприємство вже зазнавало атак у жовтні та листопаді 2025 року.

+20
Можна... У кацапів, до цих пір, правопис не "устаканений" - одні "исключения из правил"... Читаєш у їх пабліках, потуги вчителів навчить кацапів правопису, і "очі на лоб лізуть"... Прямо, як в анекдоті:
- Машка! Я тут аткрытку падписываю... Как писать правильно - "годавщина", или "гадовщина"?
- Да пиши проще - "******"!
показати весь коментар
29.04.2026 09:40 Відповісти
+15
тероризувати світового терориста - гарна справа, шанована
показати весь коментар
29.04.2026 09:28 Відповісти
+15
Чи правильно мешканців Орська називати орками?
показати весь коментар
29.04.2026 09:28 Відповісти
