Атаки на НПЗ в Туапсе: РФ потеряла часть мощностей
После очередного удара дронов по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае РФ производственные мощности предприятия снизились.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина.
Она подчеркнула, что подразделения Сил беспилотных систем (СБС) действуют во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. При этом она отметила, что детали последних операций пока не раскрываются и ожидается официальное подтверждение от Генерального штаба.
Повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ
По словам Мельошиной, один из атакованных нефтеперерабатывающих заводов имел мощность около 12 миллионов тонн нефти в год. Она подчеркнула, что повторные поражения постепенно снижают его функциональные возможности.
"Четвертый визит, мне кажется, немного уменьшил эту мощность, и мы будем делать все, чтобы соответствующая мощность противника только снижалась", — сказала пресс-секретарь.
Мельошина подчеркнула, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России являются легитимными, поскольку эти объекты обеспечивают финансирование российской армии.
"Силы беспилотных систем работают исключительно по объектам, связанным с войсками противника... переработка нефти является источником финансирования армии противника", — отметила она.
Снижение нефтеперерабатывающих мощностей РФ
По словам пресс-секретаря, такие операции имеют не только экономический, но и психологический эффект, ведь они меняют представление о безопасности отдаленных регионов России.
"Если раньше 1500 или 2000 километров от государственной границы были для России безопасным тылом, то сегодня ситуация меняется", — сказала Мельошина.
Она также сообщила, что окончательные данные за апрель еще уточняются, однако, по оценкам аналитиков, мощности российской нефтепереработки могли снизиться на 20–30%.
Поражение систем ПВО
Отдельно Мельошина отметила, что эффективность украинских ударов частично связана с поражением российских систем противовоздушной обороны.
"За зиму и начало весны нашим подразделениям удалось уничтожить более 100 систем ЗРК", — добавила она.
Что предшествовало?
В сети появились фото густого черного дыма над российским Туапсе после очередной атаки на местный нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям местных пабликов, в городе возник масштабный пожар и наблюдались перебои с электроснабжением.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично не прокомментировал инцидент, а ограничился поздравлением жителей региона с началом майских праздников.
