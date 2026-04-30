Дроны СБУ атаковали нефтезавод в Перми: поражен "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Второй день подряд беспилотники Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по инфраструктуре одного из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России в Перми, расположенного более чем в 1500 км от границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сегодня "хлопок" горит на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі
Другие удары СБУ

Также СБУ сегодня повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставку нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Вчера на эту станцию уже наносили удары беспилотники Службы безопасности. Сегодня там появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать одну простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, доступен. СБУ уже продемонстрировала способность наносить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты", — говорится в сообщении.

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": что известно

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, принадлежащий нефтяной компании "Лукойл".

  • перерабатывает примерно 12-13 млн тонн нефти в год;
  • осуществляет глубокую переработку нефти (то есть производит много топлива из каждой тонны сырья).

Работает как комплекс НПЗ и газопереработка.

Туапся відпочиває, але двіжуха продовжується.
30.04.2026 13:19 Ответить
НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", нащо тобі нафта, якщо у тебе установки АВТ-4 нема?
30.04.2026 13:33 Ответить
Це чудово. Нарешті кацапи почали бачити війну не тільки по телевізору.
30.04.2026 13:35 Ответить
- Гойдаааааа!!! Гойдааааа!!!

Да, Охлобистін?
30.04.2026 14:14 Ответить
Отака рузгая вєсна мені подобається
30.04.2026 15:35 Ответить
Туапсєц добрався до пєрдмі .
30.04.2026 15:51 Ответить
Оо в кадр попали нові будинки де учасникам СВО надають знижку від 400 тис.руб для придбання квартири з виглядом на палаючий НПЗ)
30.04.2026 17:45 Ответить
Нарешті дістались і пєрмського НПЗ. Це перше ураження цього об'єкта.
30.04.2026 19:56 Ответить
 
 