Дроны СБУ атаковали нефтезавод в Перми: поражен "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Второй день подряд беспилотники Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по инфраструктуре одного из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России в Перми, расположенного более чем в 1500 км от границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сегодня "хлопок" горит на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.











Другие удары СБУ

Также СБУ сегодня повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставку нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Вчера на эту станцию уже наносили удары беспилотники Службы безопасности. Сегодня там появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать одну простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, доступен. СБУ уже продемонстрировала способность наносить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты", — говорится в сообщении.

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": что известно

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, принадлежащий нефтяной компании "Лукойл".

перерабатывает примерно 12-13 млн тонн нефти в год;

осуществляет глубокую переработку нефти (то есть производит много топлива из каждой тонны сырья).

Работает как комплекс НПЗ и газопереработка.

