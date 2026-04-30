Российские пожарные беспомощно наблюдают за столбом дыма и огня на НПС "Лукойла" в Перми: "Бл#дь, лопнул один резервуар! Короче - п#здец!"

Масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции компании "Лукойл" в российской Перми перешел в неконтролируемую фазу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент резкого ухудшения ситуации на объекте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах виден гигантский столб открытого огня и густого черного дыма, закрывающего небо над промышленной зоной. Автор видео за кадром в отчаянии комментирует события и говорит об эвакуации.

"Бл#дь, у нас лопнул один резервуар! Короче - п#здец! П#здец!", - слышно на записи.

Привлекает внимание тот факт, что на видео присутствуют российские спасатели, которые просто наблюдают за пожаром, не предпринимая активных мер по тушению. Вероятно, из-за чрезвычайно высокой температуры и угрозы новых взрывов подойти к эпицентру огня невозможно.

Внимание! Ненормативная лексика!

