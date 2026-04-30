Российские пожарные беспомощно наблюдают за столбом дыма и огня на НПС "Лукойла" в Перми: "Бл#дь, лопнул один резервуар! Короче - п#здец!"
Масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции компании "Лукойл" в российской Перми перешел в неконтролируемую фазу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент резкого ухудшения ситуации на объекте.
На кадрах виден гигантский столб открытого огня и густого черного дыма, закрывающего небо над промышленной зоной. Автор видео за кадром в отчаянии комментирует события и говорит об эвакуации.
"Бл#дь, у нас лопнул один резервуар! Короче - п#здец! П#здец!", - слышно на записи.
Привлекает внимание тот факт, что на видео присутствуют российские спасатели, которые просто наблюдают за пожаром, не предпринимая активных мер по тушению. Вероятно, из-за чрезвычайно высокой температуры и угрозы новых взрывов подойти к эпицентру огня невозможно.
Внимание! Ненормативная лексика!
А тут маємо "мадярські кучки" від пана Бровді Йосиповича.
"Опади" в даному випадку носять трохи інший характер...
Як у тій відомій історії:
Дзвінок у двері, господар відчиняє...
- Бійку замовляли?
- Ні.
- Байдуже, вже проплачено...
)))
Кацапи, не гальмуйте! Робіть фото на пам'ять, фон просто прекрасний!
