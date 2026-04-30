Взрывы прогремели в нескольких регионах РФ: в Дзержинске, вероятно, атаковали завод взрывчатых веществ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В нескольких российских регионах в ночь на 30 апреля раздались взрывы.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дзержинск

В городе дроны атакуют, по предварительным данным, завод взрывчатых веществ им. Свердлова.

По данным российских СМИ, дым виден со стороны местного завода взрывчатых веществ.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.

Волгоградская область

Губернатор заявил, что дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы.

Пермь

Взрывы также прогремели в Перми. После этого из громкоговорителей прозвучало предупреждение об аварии. В Пермском крае объявлена воздушная тревога.

















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промообъекте пожар.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальнобойных ударах по РФ и отметил, что дальность ударов по РФ будет увеличиваться.

