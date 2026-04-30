Взрывы прогремели в нескольких регионах РФ: в Дзержинске, вероятно, атаковали завод взрывчатых веществ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В нескольких российских регионах в ночь на 30 апреля раздались взрывы.
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Дзержинск
В городе дроны атакуют, по предварительным данным, завод взрывчатых веществ им. Свердлова.
По данным российских СМИ, дым виден со стороны местного завода взрывчатых веществ.
ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.
Волгоградская область
Губернатор заявил, что дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы.
Пермь
Взрывы также прогремели в Перми. После этого из громкоговорителей прозвучало предупреждение об аварии. В Пермском крае объявлена воздушная тревога.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промообъекте пожар.
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальнобойных ударах по РФ и отметил, что дальность ударов по РФ будет увеличиваться.
Всьо ідєт по плану!
Тютіна з кабаєвою і кріваногіх, задоволені видовищами на мацкові для орків ….
Мір! Труд! Май!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
ПОМСТА НАЗДОГНАЛА! У Хабаровську підірвали генерала РФ, який влаштував пекло в Бучі!
1). У Хабаровському краї РФ підірвали генерала, причетного до злочинів у Бучі
У Хабаровському краї підірвали генерала армії РФ, який окуповував Бучу.
У РФ стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова: засекречений теракт.
У Хабаровському краї стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, який брав участь у вторгненні на Київщину та став "катом з Бучі", розповіли у мережі. Бомбу заклали в поштову скриньку, але від вибуху постраждав інший російський військовий. Які наслідки інциденту на відстані 6 тис. км від України та що відомо про Омурбекова, який отримав звання "героя" з рук президента Російської Федерації?
По-друге. ти спілкуєшся з людьми і те твоє "гнать бєса" залиш таким, як сам і своїми менторськими повчаннями повчай таких же, як сам.