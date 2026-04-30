Взрывы прогремели в нескольких регионах РФ: в Дзержинске, вероятно, атаковали завод взрывчатых веществ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В нескольких российских регионах в ночь на 30 апреля раздались взрывы.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Дзержинск

В городе дроны атакуют, по предварительным данным, завод взрывчатых веществ им. Свердлова.

По данным российских СМИ, дым виден со стороны местного завода взрывчатых веществ.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.

Очередные удары по нескольким регионам России 30 апреля

Волгоградская область

Губернатор заявил, что дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы.

Пермь

Взрывы также прогремели в Перми. После этого из громкоговорителей прозвучало предупреждение об аварии. В Пермском крае объявлена воздушная тревога.

Очередные удары по нескольким регионам России 30 апреля
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промообъекте пожар.
  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальнобойных ударах по РФ и отметил, что дальность ударов по РФ будет увеличиваться.

Топ комментарии
+11
підготовка до "параду" йде за планом, путяра пам'ятаєш ****?
Всьо ідєт по плану!
30.04.2026 08:47 Ответить
+9
гойдаааааааааааа...
30.04.2026 08:44 Ответить
+6
За що це їх?? Усе так було гарно...по домашньому...мирно
30.04.2026 08:48 Ответить
гойдаааааааааааа...
30.04.2026 08:44 Ответить
Гойда ни гойла а движуха нормальная именно так и было запланировано генеральным штабом..
30.04.2026 09:13 Ответить
Гарна біла хмарка. Піпіка вибрали таки.
30.04.2026 09:14 Ответить
підготовка до "параду" йде за планом, путяра пам'ятаєш ****?
Всьо ідєт по плану!
30.04.2026 08:47 Ответить
От б по тому параду ввалили наші..якщо пуйло прикриватись ніким не буде..
30.04.2026 08:49 Ответить
куйла там не буде. Буде двійник.
30.04.2026 08:57 Ответить
Скоріше - трійник чи п'ятирник вже))) тут головне, щоб ото закабздонилось при великому скупченню сросісян..бажано в прямому етері))
30.04.2026 11:00 Ответить
Воно вже трупіку телефонувало і повідомило про готовність оголосити перемир'я на 9 травня. А ще жалілося на екологічну катастрофу в Туапсе. Так що зараз трупік знову почне гнати порожняк на Україну.
30.04.2026 09:24 Ответить
трупік вже заяву зробив - сплутавши Іран з Україної. Заявив, що нас вже переміг))) там зовсім вже біда з головою..
30.04.2026 11:02 Ответить
За що це їх?? Усе так було гарно...по домашньому...мирно
30.04.2026 08:48 Ответить
А ***** з Вимикачем цивілізацій про перемир'я на день пабєди побалакали(((
30.04.2026 08:53 Ответить
Останні приготування до побєдобєсія ******, проходять па Плану …
Тютіна з кабаєвою і кріваногіх, задоволені видовищами на мацкові для орків ….
Мір! Труд! Май!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
30.04.2026 09:01 Ответить
До цієї гарної події доплюсуємо ще одну - завалили генерала - підора, которий віддавав накази своїм оркам розстрілювати цивільних в Бучі.
https://youtu.be/_0c4iC7iSdM?si=YCKyrkJBCfl6hcMd
ПОМСТА НАЗДОГНАЛА! У Хабаровську підірвали генерала РФ, який влаштував пекло в Бучі!
30.04.2026 09:08 Ответить
Не жени біса. Хотіли завалити, підклали вибухівку в його поштову скриньку, але за поштою прийшов якийсь подпол, подчіньонний. Не ті канали дивишся.
30.04.2026 09:26 Ответить
Добре, що ти "ті" канали дивишся, але я виклав відео, а від тебе нічого немає, крім пустопорожнього базікання.
30.04.2026 09:51 Ответить
Це не я придумав, про це написали кілька видань.
1). У Хабаровському краї РФ підірвали генерала, причетного до злочинів у Бучі

https://ua.news/ua/UA%20NEWS UA NEWS29 Квітня 2026 10:22

https://uazmi.org/news/channel/donpatriot

https://uazmi.org/news/channel/donpatriot Патріот Донбасу

2).10:25 , 29 квітня 2026
У Хабаровському краї підірвали генерала армії РФ, який окуповував Бучу.

3). а ось вже о 12:05 написав, https://focus.ua/uk/*******-novosti Воєнний фокус https://focus.ua/uk/special/obostrenie_na_donbasse_narushenie_peremiriia_boevikami Російсько-українська війна

У РФ стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова: засекречений теракт.

У Хабаровському краї стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, який брав участь у вторгненні на Київщину та став "катом з Бучі", розповіли у мережі. Бомбу заклали в поштову скриньку, але від вибуху постраждав інший російський військовий. Які наслідки інциденту на відстані 6 тис. км від України та що відомо про Омурбекова, який отримав звання "героя" з рук президента Російської Федерації?

показать весь комментарий
30.04.2026 10:05 Ответить
Молодець! Знайшов таки правильний канал. Більше ЧИТАЙ і менше сприймай ВІДЕОКОНТЕНТ. Працюй головою.
30.04.2026 10:12 Ответить
По-перше, це просто різна ПРОЧИТАНА інформація і на завтра може змінитися. котра змінювалася з плином часу, не дарма я виклав пруфи з точним часом відображення інфррмації:
10:22 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
10:25 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
і вже 12:05 - ПРОЧИТАВ від вибуху постраждав інший російський військовий.
По-друге. ти спілкуєшся з людьми і те твоє "гнать бєса" залиш таким, як сам і своїми менторськими повчаннями повчай таких же, як сам.
30.04.2026 10:22 Ответить
Я там практику виробничу проходив на тому заводы Свердлова Було б непогано щоб в цех виробництва азотної та сірчаної кислот...там 2 колони заповнені одна з азоткою 98% друга з сірчаною...щоб воно там порозливалось ...цеха де з гексогена готовлять вибухівку для спорядження...склади...ну там цікаво короче
30.04.2026 09:09 Ответить
НЕТ и не может быть ничего более естественного чем взрыв на заводе взрывчатых веществ... курить надо меньше...
30.04.2026 09:10 Ответить
Який там взврив, просто хлопок, петарда.
30.04.2026 09:29 Ответить
То вони нового папу вибрали чи нє ? Білий дим бачу
30.04.2026 09:13 Ответить
Красівоє....
30.04.2026 09:42 Ответить
Тут незрозуміло - так вибрали нового папу, чи ні?
30.04.2026 20:55 Ответить
 
 