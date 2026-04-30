Вибухи пролунали у кількох регіонах РФ: у Дзержинську, ймовірно, атакували завод вибухових речовин. ФОТОрепортаж

У кількох російських регіонах в ніч на 30 квітня пролунали вибухи.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дзержинськ

У місті дрони атакують, попередньо, завод вибухових речовин ім. Свердлова.

За даними росЗМІ, дим видніється з боку місцевого заводу вибухових речовин.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

Читайте: Уражено підсанкційний танкер "MARQUISE" поблизу Туапсе, - Генштаб

Волгоградська область

Губернатор заявив, що дрони атакували Олексіївський та Ольхівський райони.

Перм

Вибухи також пролунали у Пермі. Після цього з гучномовців лунало попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу.

















Читайте: Пожежа на нафтоперекачувальній станції біля російської Пермі: перші супутникові знімки. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.

Також читайте: Ситуація навколо ЗАЕС ускладнює переговори України, США та РФ, - Гроссі