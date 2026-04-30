4 209 24

Вибухи пролунали у кількох регіонах РФ: у Дзержинську, ймовірно, атакували завод вибухових речовин. ФОТОрепортаж

У кількох російських регіонах в ніч на 30 квітня пролунали вибухи.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Дзержинськ

У місті дрони атакують, попередньо, завод вибухових речовин ім. Свердлова.

За даними росЗМІ, дим видніється з боку місцевого заводу вибухових речовин.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня

Читайте: Уражено підсанкційний танкер "MARQUISE" поблизу Туапсе, - Генштаб

Волгоградська область

Губернатор заявив, що дрони атакували Олексіївський та Ольхівський райони.

Перм

Вибухи також пролунали у Пермі. Після цього з гучномовців лунало попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу.

Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня
Чергові удари по кількох регіонах Росії 30 квітня

Читайте: Пожежа на нафтоперекачувальній станції біля російської Пермі: перші супутникові знімки. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.
  • Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.

Також читайте: Ситуація навколо ЗАЕС ускладнює переговори України, США та РФ, - Гроссі

Автор: 

Волгоград (44) росія (69763) Пермський край РФ (6) Дзержинськ (2)
Топ коментарі
+12
підготовка до "параду" йде за планом, путяра пам'ятаєш ****?
Всьо ідєт по плану!
показати весь коментар
30.04.2026 08:47 Відповісти
+10
гойдаааааааааааа...
показати весь коментар
30.04.2026 08:44 Відповісти
+6
За що це їх?? Усе так було гарно...по домашньому...мирно
показати весь коментар
30.04.2026 08:48 Відповісти
гойдаааааааааааа...
показати весь коментар
30.04.2026 08:44 Відповісти
Гойда ни гойла а движуха нормальная именно так и было запланировано генеральным штабом..
показати весь коментар
30.04.2026 09:13 Відповісти
Гарна біла хмарка. Піпіка вибрали таки.
показати весь коментар
30.04.2026 09:14 Відповісти
підготовка до "параду" йде за планом, путяра пам'ятаєш ****?
Всьо ідєт по плану!
показати весь коментар
30.04.2026 08:47 Відповісти
От б по тому параду ввалили наші..якщо пуйло прикриватись ніким не буде..
показати весь коментар
30.04.2026 08:49 Відповісти
куйла там не буде. Буде двійник.
показати весь коментар
30.04.2026 08:57 Відповісти
Скоріше - трійник чи п'ятирник вже))) тут головне, щоб ото закабздонилось при великому скупченню сросісян..бажано в прямому етері))
показати весь коментар
30.04.2026 11:00 Відповісти
Воно вже трупіку телефонувало і повідомило про готовність оголосити перемир'я на 9 травня. А ще жалілося на екологічну катастрофу в Туапсе. Так що зараз трупік знову почне гнати порожняк на Україну.
показати весь коментар
30.04.2026 09:24 Відповісти
трупік вже заяву зробив - сплутавши Іран з Україної. Заявив, що нас вже переміг))) там зовсім вже біда з головою..
показати весь коментар
30.04.2026 11:02 Відповісти
За що це їх?? Усе так було гарно...по домашньому...мирно
показати весь коментар
30.04.2026 08:48 Відповісти
А ***** з Вимикачем цивілізацій про перемир'я на день пабєди побалакали(((
показати весь коментар
30.04.2026 08:53 Відповісти
Останні приготування до побєдобєсія ******, проходять па Плану …
Тютіна з кабаєвою і кріваногіх, задоволені видовищами на мацкові для орків ….
Мір! Труд! Май!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
30.04.2026 09:01 Відповісти
До цієї гарної події доплюсуємо ще одну - завалили генерала - підора, которий віддавав накази своїм оркам розстрілювати цивільних в Бучі.
https://youtu.be/_0c4iC7iSdM?si=YCKyrkJBCfl6hcMd
ПОМСТА НАЗДОГНАЛА! У Хабаровську підірвали генерала РФ, який влаштував пекло в Бучі!
показати весь коментар
30.04.2026 09:08 Відповісти
Не жени біса. Хотіли завалити, підклали вибухівку в його поштову скриньку, але за поштою прийшов якийсь подпол, подчіньонний. Не ті канали дивишся.
показати весь коментар
30.04.2026 09:26 Відповісти
Добре, що ти "ті" канали дивишся, але я виклав відео, а від тебе нічого немає, крім пустопорожнього базікання.
показати весь коментар
30.04.2026 09:51 Відповісти
Це не я придумав, про це написали кілька видань.
1). У Хабаровському краї РФ підірвали генерала, причетного до злочинів у Бучі

https://ua.news/ua/UA%20NEWS UA NEWS29 Квітня 2026 10:22

https://uazmi.org/news/channel/donpatriot

https://uazmi.org/news/channel/donpatriot Патріот Донбасу

2).10:25 , 29 квітня 2026
У Хабаровському краї підірвали генерала армії РФ, який окуповував Бучу.

3). а ось вже о 12:05 написав, https://focus.ua/uk/*******-novosti Воєнний фокус https://focus.ua/uk/special/obostrenie_na_donbasse_narushenie_peremiriia_boevikami Російсько-українська війна

У РФ стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова: засекречений теракт.

У Хабаровському краї стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, який брав участь у вторгненні на Київщину та став "катом з Бучі", розповіли у мережі. Бомбу заклали в поштову скриньку, але від вибуху постраждав інший російський військовий. Які наслідки інциденту на відстані 6 тис. км від України та що відомо про Омурбекова, який отримав звання "героя" з рук президента Російської Федерації?

показати весь коментар
показати весь коментар
30.04.2026 10:05 Відповісти
Молодець! Знайшов таки правильний канал. Більше ЧИТАЙ і менше сприймай ВІДЕОКОНТЕНТ. Працюй головою.
показати весь коментар
30.04.2026 10:12 Відповісти
По-перше, це просто різна ПРОЧИТАНА інформація і на завтра може змінитися. котра змінювалася з плином часу, не дарма я виклав пруфи з точним часом відображення інфррмації:
10:22 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
10:25 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
і вже 12:05 - ПРОЧИТАВ від вибуху постраждав інший російський військовий.
По-друге. ти спілкуєшся з людьми і те твоє "гнать бєса" залиш таким, як сам і своїми менторськими повчаннями повчай таких же, як сам.
показати весь коментар
30.04.2026 10:22 Відповісти
Я там практику виробничу проходив на тому заводы Свердлова Було б непогано щоб в цех виробництва азотної та сірчаної кислот...там 2 колони заповнені одна з азоткою 98% друга з сірчаною...щоб воно там порозливалось ...цеха де з гексогена готовлять вибухівку для спорядження...склади...ну там цікаво короче
показати весь коментар
30.04.2026 09:09 Відповісти
НЕТ и не может быть ничего более естественного чем взрыв на заводе взрывчатых веществ... курить надо меньше...
показати весь коментар
30.04.2026 09:10 Відповісти
Який там взврив, просто хлопок, петарда.
показати весь коментар
30.04.2026 09:29 Відповісти
То вони нового папу вибрали чи нє ? Білий дим бачу
показати весь коментар
30.04.2026 09:13 Відповісти
Красівоє....
показати весь коментар
30.04.2026 09:42 Відповісти
Тут незрозуміло - так вибрали нового папу, чи ні?
показати весь коментар
30.04.2026 20:55 Відповісти
 
 