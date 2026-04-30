Вибухи пролунали у кількох регіонах РФ: у Дзержинську, ймовірно, атакували завод вибухових речовин. ФОТОрепортаж
У кількох російських регіонах в ніч на 30 квітня пролунали вибухи.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Дзержинськ
У місті дрони атакують, попередньо, завод вибухових речовин ім. Свердлова.
За даними росЗМІ, дим видніється з боку місцевого заводу вибухових речовин.
ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.
Волгоградська область
Губернатор заявив, що дрони атакували Олексіївський та Ольхівський райони.
Перм
Вибухи також пролунали у Пермі. Після цього з гучномовців лунало попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.
- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.
Всьо ідєт по плану!
Тютіна з кабаєвою і кріваногіх, задоволені видовищами на мацкові для орків ….
Мір! Труд! Май!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
https://youtu.be/_0c4iC7iSdM?si=YCKyrkJBCfl6hcMd
ПОМСТА НАЗДОГНАЛА! У Хабаровську підірвали генерала РФ, який влаштував пекло в Бучі!
1). У Хабаровському краї РФ підірвали генерала, причетного до злочинів у Бучі
https://ua.news/ua/UA%20NEWS UA NEWS29 Квітня 2026 10:22
https://uazmi.org/news/channel/donpatriot
https://uazmi.org/news/channel/donpatriot Патріот Донбасу
2).10:25 , 29 квітня 2026
У Хабаровському краї підірвали генерала армії РФ, який окуповував Бучу.
3). а ось вже о 12:05 написав, Воєнний фокус Російсько-українська війна
У РФ стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова: засекречений теракт.
У Хабаровському краї стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, який брав участь у вторгненні на Київщину та став "катом з Бучі", розповіли у мережі. Бомбу заклали в поштову скриньку, але від вибуху постраждав інший російський військовий. Які наслідки інциденту на відстані 6 тис. км від України та що відомо про Омурбекова, який отримав звання "героя" з рук президента Російської Федерації?
10:22 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
10:25 - ПРОЧИТАВ підірвали генерала;
і вже 12:05 - ПРОЧИТАВ від вибуху постраждав інший російський військовий.
По-друге. ти спілкуєшся з людьми і те твоє "гнать бєса" залиш таким, як сам і своїми менторськими повчаннями повчай таких же, як сам.