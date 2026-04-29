Ситуація навколо ЗАЕС ускладнює переговори України, США та РФ, - Гроссі

Деокупація Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами, залишається одним із найскладніших питань у переговорах між Україною, США та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час брифінгу в Нью-Йорку.

За його словами, питання ЗАЕС є одним із ключових у переговорному процесі поряд із територіальними аспектами війни. Водночас саме воно залишається серед найважчих для вирішення.

Читайте: Україна попередила ООН про небезпеку боїв поблизу АЕС

Безпека станції в центрі уваги

Гроссі наголосив, що головним пріоритетом МАГАТЕ є гарантування безпеки об’єкта та недопущення ядерної аварії. Агентство підтримує контакти як з українською, так і з російською сторонами.

"Моя роль полягає в тому, щоб розмовляти з обома сторонами задля запобігання ядерній аварії", - заявив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ додав, що під час останнього візиту до України обговорював ситуацію із президентом Зеленським та іншими партнерами. Водночас агентство не бере участі безпосередньо у політичних переговорах, але сприяє діалогу.

Також тривають консультації щодо запровадження чергового режиму припинення вогню для проведення ремонтів зовнішніх ліній електропередач, які забезпечують живлення станції. За словами Гроссі, раніше вже вдалося досягти п’яти подібних домовленостей.

Також читайте: Росіяни перетворили ЗАЕС на об’єкт війни: ведуть звідти обстріли, зберігають зброю, снаряди та військову техніку, - Зеленський. ВIДЕО

Ризик ядерної катастрофи

Станом на сьогодні загроза ядерної катастрофи досягла рівня, небаченого з періоду холодної війни.

Про це Рафаель Гроссі заявив під час виступу на оглядовій конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку.

Він підкреслив, що ситуація навколо ЗАЕС залишається напруженою, а переговори щодо безпечного функціонування об’єкта можуть затягуватися через технічні деталі.

Раніше ми писали, що 27 квітня поблизу Запорізької АЕС через удар безпілотника загинув водій транспортного цеху станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: РФ пропонувала формати спільних підприємств щодо ЗАЕС, це нереалістично