Україна попередила ООН про небезпеку боїв поблизу АЕС

Україна закликала міжнародну спільноту негайно припинити будь-які бойові дії поблизу ядерних об’єктів через загрозу глобальної катастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка під час заходу у штаб-квартирі ООН.

Посадовець наголосив, що повномасштабна війна Росії створює безпрецедентні ризики для ядерної безпеки. Йдеться, зокрема, про ситуацію навколо Чорнобильської зони та Запорізької атомної електростанції.

Загрози для ядерної безпеки через війну

За словами Міщенка, російські дії вже призвели до небезпечних інцидентів. Він нагадав про удар безпілотника по Чорнобильській АЕС, унаслідок якого було пошкоджено новий безпечний конфайнмент.

"Усі воєнні дії поблизу ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. Будь-яке пошкодження таких об’єктів може звести нанівець десятиліття міжнародних зусиль у сфері ядерної безпеки", – заявив дипломат.

Він підкреслив, що наслідки можливих аварій не обмежуються межами однієї країни та становлять загрозу для всього світу.

Читайте також: Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії

Міжнародна відповідальність і роль партнерів

Міщенко зазначив, що саме Чорнобильська катастрофа стала основою для створення ключових міжнародних механізмів у сфері ядерної безпеки. Серед них — системи раннього оповіщення та розширена співпраця з міжнародними організаціями.

Україна також відзначає важливу роль ООН і партнерів у подоланні наслідків аварій, моніторингу радіаційного стану та підтримці постраждалих регіонів.

Окремо дипломат наголосив, що Україна продовжує чинити опір агресії та не допустить капітуляції, попри тиск з боку Росії.

Раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки заявив, що Росія відповість за удар по укриттю Чорнобильської АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей, - Сибіга