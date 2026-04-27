РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Ядерная безопасность
642 3

Украина предупредила ООН об опасности боевых действий вблизи АЭС

Украина призвала международное сообщество немедленно прекратить любые боевые действия вблизи ядерных объектов из-за угрозы глобальной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко во время мероприятия в штаб-квартире ООН.

Чиновник подчеркнул, что полномасштабная война России создает беспрецедентные риски для ядерной безопасности. Речь идет, в частности, о ситуации вокруг Чернобыльской зоны и Запорожской атомной электростанции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы ядерной безопасности из-за войны

По словам Мищенко, действия России уже привели к опасным инцидентам. Он напомнил об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС, в результате которого был поврежден новый безопасный конфайнмент.

"Все военные действия вблизи ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. Любое повреждение таких объектов может свести на нет десятилетия международных усилий в сфере ядерной безопасности", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что последствия возможных аварий не ограничиваются границами одной страны и представляют угрозу для всего мира.

Международная ответственность и роль партнеров

Мищенко отметил, что именно Чернобыльская катастрофа стала основой для создания ключевых международных механизмов в сфере ядерной безопасности. Среди них - системы раннего оповещения и расширенное сотрудничество с международными организациями.

Украина также отмечает важную роль ООН и партнеров в преодолении последствий аварий, мониторинге радиационной обстановки и поддержке пострадавших регионов.

Отдельно дипломат подчеркнул, что Украина продолжает сопротивляться агрессии и не допустит капитуляции, несмотря на давление со стороны России.

  • Ранее еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности заявил, что Россия ответит за удар по укрытию Чернобыльской АЭС.

Автор: 

безопасность (1179) ООН (4231) ЧАЭС (582) Запорожская АЭС (814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН НЕ ІСНУЄ))

як і міжнародного права
показать весь комментарий
27.04.2026 23:45 Ответить
оону похєр, вони у Мангеттені, і між нами чудовий океан.
показать весь комментарий
27.04.2026 23:59 Ответить
До жопи дверці..
Все до сраки, як зайцю стоп-сигнал..
показать весь комментарий
28.04.2026 00:02 Ответить
 
 