РФ ответит за удар по укрытию Чернобыльской АЭС, - Домбровскис
Необходимо обеспечить срочный ремонт укрытия на Чернобыльской АЭС после российского удара, за который РФ, несомненно, будет привлечена к ответственности.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Роль ЕС
"ЕС был на передовой международных усилий по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и поддержке ядерной безопасности в Украине", - отметил Домбровскис.
По его словам, ЕС сыграл важную роль и был основным донором, выделив более 1 млрд евро на ядерную безопасность в Украине с 1991 года. В частности, за счет средств Евросоюза профинансировано более четверти стоимости строительства Нового безопасного конфайнмента.
По словам Домбровскиса, нападение РФ на укрытие создает угрозу катастрофических последствий для всего континента.
Ответственность РФ
"Не сомневайтесь: Россия будет привлечена к ответственности, но ждать этого – не вариант", – подчеркнул он, добавив, что для достижения требований безопасности необходимо обеспечить срочный ремонт укрытия на ЧАЭС, а ЕС будет играть свою роль в этих усилиях.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
- В результате атаки дрона РФ была нарушена целостность внешней оболочки ЧАЭС и повреждено оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
- После удара "шахида" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
