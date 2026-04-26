РФ ответит за удар по укрытию Чернобыльской АЭС, - Домбровскис

Необходимо обеспечить срочный ремонт укрытия на Чернобыльской АЭС после российского удара, за который РФ, несомненно, будет привлечена к ответственности.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Роль ЕС

"ЕС был на передовой международных усилий по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и поддержке ядерной безопасности в Украине", - отметил Домбровскис.

По его словам, ЕС сыграл важную роль и был основным донором, выделив более 1 млрд евро на ядерную безопасность в Украине с 1991 года. В частности, за счет средств Евросоюза профинансировано более четверти стоимости строительства Нового безопасного конфайнмента.

По словам Домбровскиса, нападение РФ на укрытие создает угрозу катастрофических последствий для всего континента.

Ответственность РФ 

"Не сомневайтесь: Россия будет привлечена к ответственности, но ждать этого – не вариант", – подчеркнул он, добавив, что для достижения требований безопасности необходимо обеспечить срочный ремонт укрытия на ЧАЭС, а ЕС будет играть свою роль в этих усилиях.

І все в майбутньому часі...
26.04.2026 21:50 Ответить
потужный хлоп

выдповисть? но как
оккупировав страны балтии
или европа купит больше сжиженного газа.

загадка ...
26.04.2026 23:39 Ответить
 
 