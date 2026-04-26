Зеленский и президент ЕБРР обсудили международную помощь для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС
Президент Владимир Зеленский встретился в Чернобыле с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Восстановление конфайнмента
Как отмечается, стороны обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС, который повредил российский дрон в феврале 2025 года, а также для преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы.
Восстановление энергетики
Зеленский отметил, что особое внимание было уделено помощи в восстановлении объектов украинской энергетической инфраструктуры и инвестициям ЕБРР в ключевые отрасли украинской экономики.
"Благодарю Европейский банк реконструкции и развития за ощутимую поддержку устойчивости Украины, а также лично госпожу Рено-Бассо за этот визит и участие в Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
- В результате атаки дрона РФ была повреждена целостность внешней оболочки ЧАЭС и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
- После удара "шахида" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
