Зеленский и президент ЕБРР обсудили международную помощь для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский встретился в Чернобыле с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление конфайнмента

Как отмечается, стороны обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС, который повредил российский дрон в феврале 2025 года, а также для преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы.

Восстановление энергетики

Зеленский отметил, что особое внимание было уделено помощи в восстановлении объектов украинской энергетической инфраструктуры и инвестициям ЕБРР в ключевые отрасли украинской экономики.

"Благодарю Европейский банк реконструкции и развития за ощутимую поддержку устойчивости Украины, а также лично госпожу Рено-Бассо за этот визит и участие в Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности", - добавил президент.

Что предшествовало?