"Энергетический Рамштайн": партнеры объявили о взносах на 100 млн евро для подготовки Украины к зиме. ФОТОрепортаж

Партнеры выделят через Фонд поддержки энергетики 100 млн евро на подготовку Украины к зиме.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, об этих обязательствах объявили сегодня партнеры во время заседания "Энергетического Рамштайна".

Дополнительное финансирование

Шмыгаль рассказал, что также договорились о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере 829 млн евро. Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные нужды, а также для реализации закупок.

"Благодарен Великобритании, ЕС, Италии, Норвегии, Канаде, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Дании и Франции за поддержку Украины и лидерство в этом вопросе. Благодарен Секретариату Энергетического сообщества за эффективное управление Фондом, что укрепляет доверие партнеров", - отметил министр.

Подготовка к зиме

Во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group обсудили цели и приоритеты.

Шмыгаль подчеркнул, что в контексте подготовки к следующей зиме особенно важным является решение ЕС о финансовой поддержке Украины в размере 90 млрд евро.

