"Енергетичний Рамштайн": Партнери оголосили внески на 100 млн євро для підготовки України до зими. ФОТОрепортаж
Партнери спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 млн євро для підготовки України до зими.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, такі зобовʼязання оголосили сьогодні партнери під час засідання "Енергетичного Рамштайну".
Додаткове фінансування
Шмигаль розповів, що також домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 млн євро. Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель.
"Вдячний Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Данії та Франції за підтримку України та лідерство в цьому питанні. Вдячний Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективне управління Фондом, що зміцнює довіру партнерів", - зазначив міністр.
Підготовка до зими
Під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group обговорили цілі і пріоритети.
Шмигаль наголосив, що в контексті підготовки до наступної зими особливо важливим є рішення ЄС про фінансову підтримку Україні на 90 млрд євро.
