Зеленський і президентка ЄБРР обговорили міжнародну допомогу для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський у Чорнобилі зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Відновлення конфайнменту

Як зазначається, сторони обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС, який пошкодив російський дрон у лютому 2025 року, а також для подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відновлення енергетики

Зеленський зазначив, що окрему увагу було приділено допомозі у відновленні обʼєктів української енергетичної інфраструктури та інвестиціям ЄБРР у ключові галузі української економіки.

"Дякую Європейському банку реконструкції та розвитку за відчутну підтримку стійкості України, а також особисто пані Рено-Бассо за цей візит та участь у Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки", - додав президент.

