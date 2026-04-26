Зеленський і президентка ЄБРР обговорили міжнародну допомогу для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС
Президент Володимир Зеленський у Чорнобилі зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Відновлення конфайнменту
Як зазначається, сторони обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення конфайнменту над 4-м енергоблоком ЧАЕС, який пошкодив російський дрон у лютому 2025 року, а також для подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відновлення енергетики
Зеленський зазначив, що окрему увагу було приділено допомозі у відновленні обʼєктів української енергетичної інфраструктури та інвестиціям ЄБРР у ключові галузі української економіки.
"Дякую Європейському банку реконструкції та розвитку за відчутну підтримку стійкості України, а також особисто пані Рено-Бассо за цей візит та участь у Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки", - додав президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.
- Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.
- Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
Потужные мнновения мгновения.