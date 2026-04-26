Відновлення конфайнменту на ЧАЕС: Україна підписала угоду про відкриття спецрахунку
Україна і партнери підписали угоду про відкриття спеціального рахунку для відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
"Сьогодні була підписана угода про відкриття рахунку на відновлення нового безпечного конфайнменту і про перший транш", - зазначив Шмигаль.
За його словами, загалом потрібно накопичити понад 500 млн євро. На сьогодні є домовленості про залучення 100 млн євро.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.
- Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.
- Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
Заліпіть ви вже ту діру.
МінЗЕля вже відрапортував що сотні отворів, через які подежники тушили конфайрмент
Чесно, Евросоюзу дешевше! перевезти до себе весь мирняк і " ухилянтів / ©ЗЧ" з інвалідністю ніж так давати на Велике Крадійництво...
Мабуть їх утримує від цієї логіки саме небажання наближати рашку до своїх кордонів, та маса шахраїв, алкашів та дебоширів в потоці біженців