Відновлення конфайнменту на ЧАЕС: Україна підписала угоду про відкриття спецрахунку

Україна і партнери підписали угоду про відкриття спеціального рахунку для відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо

"Сьогодні була підписана угода про відкриття рахунку на відновлення нового безпечного конфайнменту і про перший транш", - зазначив Шмигаль.

За його словами, загалом потрібно накопичити понад 500 млн євро. На сьогодні є домовленості про залучення 100 млн євро.

Також читайте: Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.

Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Також читайте: Зафіксовано понад 90 прольотів російських БпЛА біля саркофагу на ЧАЕС, - Кравченко