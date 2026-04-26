Відновлення конфайнменту на ЧАЕС: Україна підписала угоду про відкриття спецрахунку

пошкоджене укриття на ЧАЕС

Україна і партнери підписали угоду про відкриття спеціального рахунку для відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо

"Сьогодні була підписана угода про відкриття рахунку на відновлення нового безпечного конфайнменту і про перший транш", - зазначив Шмигаль.

За його словами, загалом потрібно накопичити понад 500 млн євро. На сьогодні є домовленості про залучення 100 млн євро.

Також читайте: Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов

Що передувало?

Також читайте: Зафіксовано понад 90 прольотів російських БпЛА біля саркофагу на ЧАЕС, - Кравченко

Топ коментарі
за термін конфайнмент більше бабла можна намутить..
26.04.2026 20:08 Відповісти
А що сталося з терміном "ізоляція"?
26.04.2026 20:07 Відповісти
Там роботи на дві години і ціна роботи разом з матеріалами 1000$.
Заліпіть ви вже ту діру.
26.04.2026 21:03 Відповісти
Той "конфайнмент" завжди називали "саркофагом".
26.04.2026 23:43 Відповісти
Radio France internationale
Чи знали ви, що в Україні живе стадо здичавілих корів? Вони не знають про ферми, не чекають на доярів і не повертаються до хліва. Бо їхній дім тепер - дика природа.
Після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, жителів населених пунктів 30-кілометрової зони відчуження, що охоплює північ Київської та Житомирської областей, відселили в безпечніші регіони України. Але за деякий час дехто з місцевих жителів, самосели, повернулися до своїх домівок і почали гоподарювати. Звісно ж, тримали й худобу.
Однак 2016 року, після смерті останніх господарів, тварини залишилися без догляду і мали виживати самостійно. Саме тоді й почалося їхнє здичавіння. І відтоді корови цілком змінили спосіб життя. Вони не потребують допомоги людей, самі знаходять і їжу, і воду, без ветеринарного нагляду дають собі раду з хворобами та народжують телят.
26.04.2026 20:08 Відповісти
Науковці заповідника за дев'ять років спостережень дійшли висновку, що корови сформували чітку ієрархічну структуру, яка нагадує життя турів, їхніх далеких предків. За законами стада, лише головний бик має право спаровуватися - і всі нащадки походять від нього. А в екстремальних умовах саме він керує сім'єю, організовує колективну оборону, адже корова, теля чи навіть бик без групи не здатні протистояти вовчій зграї.
26.04.2026 20:10 Відповісти
В основному це стадо в районі села Луб'янка . На стику Поліського та Чорнобильського районів . Там його перший раз зафіксували
26.04.2026 20:50 Відповісти
Ужас. И всем кто надеется, купаться в лучах своей славы 40 лет спустя как некоторые сотни спасли жизнь десяткам миллионов! И бред новостной! Про всякую хрень! Мертвым уже похер на ваши проблемы, но остановитесь и задумайтесь! Хотя, кому это я рассказываю! Удачного вечера(((
26.04.2026 20:19 Відповісти
Тому кого відселили з Зони можете не розказувати . Ми можем розказати дуже багато цікавого.
26.04.2026 20:47 Відповісти
Ви ШО.
МінЗЕля вже відрапортував що сотні отворів, через які подежники тушили конфайрмент
26.04.2026 21:16 Відповісти
Міндіч скумбрійович тримається за владу, бо уявляє скільки міл'ярдів мають дати "на відбудову"...
Чесно, Евросоюзу дешевше! перевезти до себе весь мирняк і " ухилянтів / ©ЗЧ" з інвалідністю ніж так давати на Велике Крадійництво...
Мабуть їх утримує від цієї логіки саме небажання наближати рашку до своїх кордонів, та маса шахраїв, алкашів та дебоширів в потоці біженців
26.04.2026 21:15 Відповісти
 
 