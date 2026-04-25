УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7682 відвідувача онлайн
Новини Удар дрона по ЧАЕС Безпека на ЧАЕС
1 101 13

Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов

Гендиректор ЧАЕС розповів про ситуацію на станції після російського удару у 2025-му

Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції після російського дронового удару у 2025 році залишається контрольованою, однак пошкодження захисної споруди створюють потенційні ризики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов під час Київського безпекового форуму.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стан станції

За словами Тараканова, після атаки витоку радіації не зафіксовано, а рівень радіаційного фону залишається у межах норми.

Водночас захисна арка над саркофагом була пошкоджена і наразі не є герметичною.

Ризики у разі нових ударів

Гендиректор попередив, що у випадку нових руйнувань або повторних влучань може піднятися радіоактивний пил.

Це пов’язано з тим, що всередині саркофага знаходяться сотні тонн ядерних матеріалів, зокрема уран, плутоній і трансуранові елементи.

У такому разі радіоактивні частинки можуть поширюватися на великі відстані.

Роль захисної споруди

Нова захисна арка (конфайнмент) була збудована для створення безпечних умов демонтажу старого саркофага.

Сам саркофаг зводили як тимчасове рішення після аварії 1986 року з розрахунком на приблизно 20 років експлуатації.

Наразі його необхідно демонтувати, щоб уникнути неконтрольованого руйнування.

Контекст і застереження

Тараканов зазначив, що ситуація залишається під контролем, однак не варто недооцінювати ризики.

Він також підкреслив, що після подібних заяв у медіа часто з’являються перебільшені заголовки, які не відображають повної картини.

обстріл (33615) пошкодження (181) радіація (190) ЧАЕС (557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Європа - дай знову грошей. Пиляти дуже хочеться.
А не то- радіоактикний пепел.
показати весь коментар
25.04.2026 17:01 Відповісти
+1
Кацап не заздри, попіл до мааацкви долетить швидше 😁
показати весь коментар
25.04.2026 17:05 Відповісти
+1
Зеля думав що не нападуть, бо якщо будуть дії на території Зеляндії, то орк, якийсь може в свободному стані, ну, не допивши, вдарити з граду по аесці. а тепер Зеля про це навіть не згадує, бо таки можуть, і не простий орк, а рівно - *****, його кумир між іншим, так що розсла...ємось. без наказу бункерної Вови нічо не буде. ... Ну, зарослої, ой, лисої Вови тобто, бо тут дві ж їх, оці істоти
показати весь коментар
25.04.2026 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме час робити з цих матеріалів брудні бімби.
показати весь коментар
25.04.2026 16:57 Відповісти
ну зліпиш ти брудну бімбу, а далі що?
показати весь коментар
25.04.2026 17:31 Відповісти
Samson option.
показати весь коментар
25.04.2026 17:37 Відповісти
тобто плану в тебе нема, що робити далі.

хотілось би від тебе почути, скільки треба укриттів і якого класу, якщо ти хочеш починати ядерну війну.
показати весь коментар
25.04.2026 17:38 Відповісти
Samson option дієвий план. Весь іран підтвердить.
показати весь коментар
25.04.2026 17:41 Відповісти
іранців рятує тільки те що американці не хочуть починати сухопутну операцію, і бібі теж не хоче починати своїм богоізбранним народом.
показати весь коментар
25.04.2026 17:47 Відповісти
Аятолу щось не врятувало.
показати весь коментар
25.04.2026 17:59 Відповісти
а зелю що зараз рятує? ядерки ж нема у нас? чи все таки ти вже почав щось робити?
показати весь коментар
25.04.2026 18:40 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 17:01 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 17:05 Відповісти
Таракани ж вижили
показати весь коментар
25.04.2026 17:05 Відповісти
Сергій Тараканов розраховує не просто вижити, він весь в очікуванні на вже озвучені €500 млн.
А по ходу п'єси сумма ще збільшиться раза в три...
показати весь коментар
25.04.2026 18:27 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 17:06 Відповісти
 
 