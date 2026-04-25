Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов

Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції після російського дронового удару у 2025 році залишається контрольованою, однак пошкодження захисної споруди створюють потенційні ризики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов під час Київського безпекового форуму.

Стан станції

За словами Тараканова, після атаки витоку радіації не зафіксовано, а рівень радіаційного фону залишається у межах норми.

Водночас захисна арка над саркофагом була пошкоджена і наразі не є герметичною.

Ризики у разі нових ударів

Гендиректор попередив, що у випадку нових руйнувань або повторних влучань може піднятися радіоактивний пил.

Це пов’язано з тим, що всередині саркофага знаходяться сотні тонн ядерних матеріалів, зокрема уран, плутоній і трансуранові елементи.

У такому разі радіоактивні частинки можуть поширюватися на великі відстані.

Роль захисної споруди

Нова захисна арка (конфайнмент) була збудована для створення безпечних умов демонтажу старого саркофага.

Сам саркофаг зводили як тимчасове рішення після аварії 1986 року з розрахунком на приблизно 20 років експлуатації.

Наразі його необхідно демонтувати, щоб уникнути неконтрольованого руйнування.

Контекст і застереження

Тараканов зазначив, що ситуація залишається під контролем, однак не варто недооцінювати ризики.

Він також підкреслив, що після подібних заяв у медіа часто з’являються перебільшені заголовки, які не відображають повної картини.

