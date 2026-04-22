Зафіксовано понад 90 прольотів російських БпЛА біля саркофагу на ЧАЕС, - Кравченко

З початку вторгнення зафіксовано щонайменше 92 прольоти російських дронів у безпосередній близькості до захисної споруди над четвертим енергоблоком.

Таку статистику озвучив Генеральний прокурор Руслан Кравченко для Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Генпрокурор сказав, що кількість дронів може бути набагато більшою, так як деякі дрони не були виявлені, а треки іноді відповідають кільком БпЛА.

Навіть випадкове падіння або технічна несправність дрона в цій зоні створює загрозу для герметичності об’єкта "Укриття".

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.

Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

