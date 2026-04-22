Атака РФ на саркофаг ЧАЕС, ймовірно, була навмисною, - генпрокурор Кравченко
Розслідування Генеральної прокуратури України вказує на те, що влучання російського дрона в захисну споруду "Укриття" Чорнобильської АЕС, ймовірно, було навмисним.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Оцінка базувалася на аналізі обставин влучання, траєкторії польоту та куті удару.
Також, за словами Кравченка, російські військові систематично використовують територію станції як маршрут для польотів, намагаючись обійти зони покриття української ППО.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.
- Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.
- Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/v3590421
Як його взагалі призначили?