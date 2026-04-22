УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Удар дрона по ЧАЕС Ситуація на АЕС
903 8

Атака РФ на саркофаг ЧАЕС, ймовірно, була навмисною, - генпрокурор Кравченко

Проліт ракет РФ біля АЕС: заява генпрокурора

Розслідування Генеральної прокуратури України вказує на те, що влучання російського дрона в захисну споруду "Укриття" Чорнобильської АЕС, ймовірно, було навмисним.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Оцінка базувалася на аналізі обставин влучання, траєкторії польоту та куті удару.

Також, за словами Кравченка, російські військові систематично використовують територію станції як маршрут для польотів, намагаючись обійти зони покриття української ППО.

Що передувало?

Автор: 

АЕС (1218) ЧАЕС (557) Кравченко Руслан (176) Хмельницька АЕС (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та він чортів геній!
показати весь коментар
22.04.2026 14:13 Відповісти
"Прийду за кожним". Чому нервує Генпрокурор Кравченко?
Джерело: https://censor.net/ua/v3590421
показати весь коментар
22.04.2026 14:14 Відповісти
Ймовірно, і такого генпрокурора, навмисно на посаду призначив зеленський з оманськими??? Дуже схоже, що на 💯%🤑🤑🤑🫣🫣🫣його чєлавєчік… "Это какой-то позор"?(С)
показати весь коментар
22.04.2026 14:23 Відповісти
До того як зайняти цю посаду, Кравченко двічі провалив перевірку на доброчесність.
Як його взагалі призначили?
показати весь коментар
22.04.2026 15:58 Відповісти
Не як, а за скильки
показати весь коментар
22.04.2026 16:56 Відповісти
Так, які «потужники» перевіряли з єрмаком і татаровим, з колоди ********* отих портновських вертухаїв, такого і визначили за регламентом Камасутри!! З такого ж насєлєнія і моноШоблою наповнив зеленський з разумковим будівлю ВРУ!! Департамент СБУ для них і досі (2026 рік) не надає ніяких ДОПУСКІВ для роботи з режимними документами!!! У половини з них, паспорти України куплені у «встановленому порядку» у міграційних заробітчан, ще за часів двічі несудимого та деркачів з сівковичем!
показати весь коментар
22.04.2026 18:43 Відповісти
А яка ще могла бути, ху...ло казав, що в ху.... лостані саме високоточне озброєння. Значит б'ють цілеспрямовано. Не мог же він думатиме що високоточні удари це коли потрапляєш по території України. Значить, усе роблять спеціально.
показати весь коментар
22.04.2026 14:29 Відповісти
Можна, відкривати справу з (виправдання агресі) , тільки за одне- "можливо..."
показати весь коментар
22.04.2026 14:39 Відповісти
 
 