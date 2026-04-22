Атака РФ на саркофаг ЧАЭС, вероятно, была преднамеренной, - генпрокурор Кравченко

Расследование Генеральной прокуратуры Украины указывает на то, что попадание российского дрона в защитное сооружение "Укрытие" Чернобыльской АЭС, вероятно, было преднамеренным.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Оценка основывалась на анализе обстоятельств попадания, траектории полета и угла удара.

Также, по словам Кравченко, российские военные систематически используют территорию станции в качестве маршрута для полетов, пытаясь обойти зоны покрытия украинской ПВО.

Генпрокурор отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Чернобыльская и Хмельницкая АЭС находятся на траектории полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

35 "Кинжалов" обнаружили на разных расстояниях в пределах примерно 20 км от ЧАЭС и ХАЭС. Из них 18 пролетели в радиусе около 20 км от обоих объектов во время одного полета.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", — сказал Кравченко.

В трех случаях "Кинжалы" упали во время полета в радиусе около 10 км от Хмельницкой АЭС. При этом у них не было признаков того, что их перехватили.

С июля 2024 года, по словам Кравченко, радары зафиксировали как минимум 92 российских дрона, пролетевших в радиусе пяти километров от арки Чернобыльской АЭС.

"Намеренные полеты (беспилотников) с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются, как минимум, крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении... безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.

В результате атаки дрона РФ повреждена целостность внешней оболочки ЧАЭС и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

