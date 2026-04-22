РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14695 посетителей онлайн
Новости Удар дрона по ЧАЭС Ситуация на АЭС
565 5

Атака РФ на саркофаг ЧАЭС, вероятно, была преднамеренной, - генпрокурор Кравченко

Пролет ракет РФ возле АЭС: заявление генпрокурора

Расследование Генеральной прокуратуры Украины указывает на то, что попадание российского дрона в защитное сооружение "Укрытие" Чернобыльской АЭС, вероятно, было преднамеренным.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Оценка основывалась на анализе обстоятельств попадания, траектории полета и угла удара.

Также, по словам Кравченко, российские военные систематически используют территорию станции в качестве маршрута для полетов, пытаясь обойти зоны покрытия украинской ПВО.

Генпрокурор отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Чернобыльская и Хмельницкая АЭС находятся на траектории полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Читайте также: На ремонт саркофага Чернобыльской АЭС нужно 500 миллионов евро, – МИД

35 "Кинжалов" обнаружили на разных расстояниях в пределах примерно 20 км от ЧАЭС и ХАЭС. Из них 18 пролетели в радиусе около 20 км от обоих объектов во время одного полета.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", — сказал Кравченко.

В трех случаях "Кинжалы" упали во время полета в радиусе около 10 км от Хмельницкой АЭС. При этом у них не было признаков того, что их перехватили.

С июля 2024 года, по словам Кравченко, радары зафиксировали как минимум 92 российских дрона, пролетевших в радиусе пяти километров от арки Чернобыльской АЭС.

"Намеренные полеты (беспилотников) с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются, как минимум, крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении... безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", - подчеркнул он.

Читайте: 26 марта главы МИД G7 при участии Сибиги обсудят восстановление защитной арки ЧАЭС

Что предшествовало

Читайте также: На Чернобыльской АЭС существует риск возможной утечки радиации, - ядерный эксперт Шон Берни

Автор: 

АЭС (572) ЧАЭС (570) Кравченко Руслан (141) Хмельницкая АЭС (58)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та він чортів геній!
показать весь комментарий
22.04.2026 14:13 Ответить
"Прийду за кожним". Чому нервує Генпрокурор Кравченко?
Джерело: https://censor.net/ua/v3590421
показать весь комментарий
22.04.2026 14:14 Ответить
Ймовірно, і такого генпрокурора, навмисно на посаду призначив зеленський з оманськими??? Дуже схоже, що на 💯%🤑🤑🤑🫣🫣🫣його чєлавєчік… "Это какой-то позор"?(С)
показать весь комментарий
22.04.2026 14:23 Ответить
А яка ще могла бути, ху...ло казав, що в ху.... лостані саме високоточне озброєння. Значит б'ють цілеспрямовано. Не мог же він думатиме що високоточні удари це коли потрапляєш по території України. Значить, усе роблять спеціально.
показать весь комментарий
22.04.2026 14:29 Ответить
Можна, відкривати справу з (виправдання агресі) , тільки за одне- "можливо..."
показать весь комментарий
22.04.2026 14:39 Ответить
 
 