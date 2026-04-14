На Чернобыльской АЭС существует риск возможной утечки радиации, - ядерный эксперт Шон Берни
Чернобыльская атомная электростанция оказалась под угрозой из-за возможного разрушения объекта "Укриття". Повреждение Нового безопасного конфайнмента в результате атаки российского дрона привело к потере герметичности конструкции.
Об этом заявил ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, обрушение саркофага над 4-м реактором ЧАЭС может произойти в любой момент.
Это ставит под угрозу результаты 40-летней работы по обеспечению безопасности на станции и создает риск распространения радиоактивной пыли.
По словам эксперта, после удара дрона 14 февраля 2025 года защитное сооружение над 4-м энергоблоком перестало быть изолированным. Из-за дыры в крыше, появившейся после взрыва и пожара, специальная система фильтрации воздуха больше не может работать эффективно.
Наибольший риск специалист видит в возможном обрушении конструкций старого саркофага. Если это произойдет, радиоактивная пыль поднимется внутри защитного сооружения и может попасть в окружающую среду.
