РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10952 посетителя онлайн
Новости Безопасность на ЧАЭС
346 2

На Чернобыльской АЭС существует риск возможной утечки радиации, - ядерный эксперт Шон Берни

Объект "Укрытие" на ЧАЭС может обрушиться в любой момент

Чернобыльская атомная электростанция оказалась под угрозой из-за возможного разрушения объекта "Укриття". Повреждение Нового безопасного конфайнмента в результате атаки российского дрона привело к потере герметичности конструкции.

Об этом заявил ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, обрушение саркофага над 4-м реактором ЧАЭС может произойти в любой момент.

Это ставит под угрозу результаты 40-летней работы по обеспечению безопасности на станции и создает риск распространения радиоактивной пыли.

По словам эксперта, после удара дрона 14 февраля 2025 года защитное сооружение над 4-м энергоблоком перестало быть изолированным. Из-за дыры в крыше, появившейся после взрыва и пожара, специальная система фильтрации воздуха больше не может работать эффективно.

Наибольший риск специалист видит в возможном обрушении конструкций старого саркофага. Если это произойдет, радиоактивная пыль поднимется внутри защитного сооружения и может попасть в окружающую среду.

Автор: 

безопасность Киевская область ЧАЭС Чернобыль
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли буде вітер с сторону рашки - випускайте.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:49 Ответить
Таке враження, що на ЧАЕС хтось постійно хоче нагріти руки. Як же будували те укриття, що воно приходить у негідність від одного дрона?
показать весь комментарий
14.04.2026 15:05 Ответить
 
 