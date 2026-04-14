На Чорнобильській АЕС існує ризик можливого витоку радіації, - ядерний експерт Шон Берні

Чорнобильська атомна електростанція опинилася під загрозою через можливе руйнування об’єкта "Укриття". Пошкодження Нового безпечного конфайнменту внаслідок атаки російського дрона призвело до втрати герметичності конструкції.

Про це заявив ядерний експерт Greenpeace Шон Берні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, обвалення саркофага над 4-м реактором ЧАЕС може відбутися у будь-який момент.

Це ставить під удар результати 40-річної роботи з безпеки на станції та створює ризик поширення радіоактивного пилу.

За словами експерта, після удару дрона 14 лютого 2025 року захисна споруда над 4-м енергоблоком перестала бути ізольованою. Через дірку в даху, що з’явилася після вибуху та пожежі, спеціальна система фільтрації повітря більше не може працювати ефективно.

Найбільший ризик фахівець вбачає у можливому падінні конструкцій старого саркофага. Якщо це станеться, радіоактивний пил підніметься всередині захисної споруди та може потрапити у довкілля.

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