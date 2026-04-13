У Чорнобильській зоні понад 5 років незаконно вирощують урожай, що становить ризик для людей

Спеціалізована екологічна прокуратура через суд домагається повернення державі землі у Вишгородському районі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. За даними слідства, там уже п’ять років вирощують урожай.

Про це заявили в Офісі Генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними прокуратури, три земельні ділянки загальною площею понад 190 гектарів раніше були в користуванні держоргану, що відповідає за управління зоною відчуження. Але державні реєстратори, за даними слідства, незаконно змінили їхній статус і перевели в комунальну власність.

Після цього право користування землею безпідставно оформили на приватну компанію. З 2020 року всі ці території використовують для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи. У прокуратурі наголошують, що це становить ризик для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Також використали державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству "Світанок", яке перебуває в процесі припинення й не має правонаступників.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора звернулася до господарського суду Київської області з позовом про повернення державі трьох земельних ділянок.

Суд уже відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.

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