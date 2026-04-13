В Чернобыльской зоне более 5 лет незаконно выращивают урожай, что представляет риск для людей

Специализированная экологическая прокуратура через суд добивается возврата государству земель в Вышгородском районе, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. По данным следствия, там уже пять лет выращивают урожай.

По данным прокуратуры, три земельных участка общей площадью более 190 гектаров ранее находились в пользовании госоргана, отвечающего за управление зоной отчуждения. Но государственные регистраторы, по данным следствия, незаконно изменили их статус и перевели в коммунальную собственность.

После этого право пользования землей безосновательно оформили на частную компанию. С 2020 года все эти территории используют для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы. В прокуратуре отмечают, что это представляет риск для жизни и здоровья людей.

Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует. Также были использованы государственные акты на землю, выданные бывшему коллективному предприятию "Свитанок", которое находится в процессе прекращения деятельности и не имеет правопреемников.

Специализированная экологическая прокуратура Офиса генерального прокурора обратилась в хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении государству трех земельных участков.

Суд уже открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание.

Читайте также: В суд передано дело директора поставщика угля для Трипольской ТЭС

Ну - так - і збувають врожай пігмеям в Африці - кажуть шо від такого наїдку їх пре як на дріжжах
13.04.2026 14:30 Ответить
Нічого страшного, китайцям продайте...
13.04.2026 14:30 Ответить
2026-5=2021
К бабке-гадалке ходить не нужно, что бы понять, кто придумал эту хрень и кто крышует *********.
13.04.2026 14:51 Ответить
Усі незаконні та злочинні дії посадових осіб, які дають їм заробити гроші з Чорнобильської зони, дивно «не бачуть», саме з КМУ Мінририди, та інших «пильнуючих» організацій, структур, установ, держпідприємств!!!!
Додайте до цього гроші від Західних Партнерів!!
А після сидіння на цих посадах, вони ще і посвідки «Чорнобильські» мають та «інвалідність»!!! Це багаторічна «ТРАДИЦІЯ» така в Україні!!!
Керівники з Пенсійного фонду, можуть це підтвердити документально з конкретними прізвищами!
13.04.2026 14:53 Ответить
Зараз уже Чорнобильське не актуальне , зараз убд -фішка
13.04.2026 15:20 Ответить
Офіс простих рішень працює Зелене ноу-хау
13.04.2026 15:00 Ответить
 
 