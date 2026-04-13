В суд передано дело директора поставщика угля для Трипольской ТЭС

Прокуроры Генеральной прокуратуры передали в суд обвинительное заключение в отношении директора предприятия, поставлявшего уголь ПАО "Центрэнерго" для работы Трипольской ТЭС - электростанции, производящей электроэнергию для центральной части Украины.

По данным следствия, в январе–феврале 2024 года предприятие получило от "Центрэнерго" средства в качестве предоплаты за уголь и оплаты его доставки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В таком случае закон обязывает начислить и задекларировать налог на добавленную стоимость. По данным следствия, директор этого не сделал, а налоговые обязательства по НДС не были отражены в отчетности.

В результате в бюджет не поступило более 24,1 миллиона гривен, что в соответствии с законодательством является особо крупной суммой.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов должностным лицом предприятия, что привело к непоступлению средств в бюджет в особо крупном размере. Дело будет рассматривать суд.

Читайте: "Энергетические соты" и 1,5 ГВт новой генерации: Шмыгаль рассказал о новой архитектуре энергосистемы