До суду передано справу директора постачальника вугілля для Трипільської ТЕС

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке постачало вугілля ПАТ "Центренерго" для роботи Трипільської ТЕС - електростанції, що виробляє електроенергію для центральної частини України.

За даними слідства, у січні–лютому 2024 року підприємство отримало від "Центренерго" кошти як передоплату за вугілля та оплату його доставки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У такому випадку закон зобов’язує нарахувати і задекларувати податок на додану вартість. За даними слідства, директор цього не зробив, а податкові зобов’язання з ПДВ не були відображені у звітності.

У результаті до бюджету не надійшло понад 24,1 мільйона гривень, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків службовою особою підприємства, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великому розмірі. Справу розглядатиме суд.

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