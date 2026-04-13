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До суду передано справу директора постачальника вугілля для Трипільської ТЕС

Справа про умисне ухилення від сплати податків

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке постачало вугілля ПАТ "Центренерго" для роботи Трипільської ТЕС - електростанції, що виробляє електроенергію для центральної частини України.

За даними слідства, у січні–лютому 2024 року підприємство отримало від "Центренерго" кошти як передоплату за вугілля та оплату його доставки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У такому випадку закон зобов’язує нарахувати і задекларувати податок на додану вартість. За даними слідства, директор цього не зробив, а податкові зобов’язання з ПДВ не були відображені у звітності.

У результаті до бюджету не надійшло понад 24,1 мільйона гривень, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків службовою особою підприємства, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великому розмірі. Справу розглядатиме суд.

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Автор: 

Київська область (4722) ТЕС (959) Офіс Генпрокурора (3990) Обухівський район (62) Трипілля (2)
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