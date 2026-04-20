Зеленський запровадив нову відзнаку для ліквідаторів ЧАЕС

Нагорода ліквідаторам ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нову відзнаку для людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ №323/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента 20 квітня.

Рішення ухвалили напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Кого відзначатимуть

Нову нагороду отримуватимуть громадяни України, які безпосередньо працювали над ліквідацією наслідків аварії. Йдеться саме про тих, хто був залучений до робіт на місці катастрофи.

Водночас у документі зазначено, що посмертно цією відзнакою не нагороджуватимуть.

Як виглядає відзнака

На нагороді зображено знак радіаційної небезпеки та четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Також є напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи".

На звороті розміщено текст: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Указ набирає чинності з моменту опублікування.

  • Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив відзнаки "Місто-герой України" низці громад на сході та півдні країни.

Топ коментарі
скажіть бовдуру що вже 40 років минуло, воно медальку придумало
20.04.2026 22:10 Відповісти
це що, тіпа як Дюма "Три мушкєтьора 20 лєт спустя".... 40 лєт спустя
20.04.2026 21:52 Відповісти
Краще-б, гроші, тим, хто ще живий, виплачували... Бо з ким не говорю - скаржаться на заборгованості...
20.04.2026 22:15 Відповісти
Нк, гроші, звісно, краще.
Хоча, кажуть, мер міста щось нам виділить...
21.04.2026 00:24 Відповісти
А "залізячка", від "Блазня", тобі потрібна?
21.04.2026 00:44 Відповісти
Давай так: це не стільки від Зе, як від держави... Те, що держава зараз під зеленими уродами - ми ж з тобою знаємо, що це тимчасово...
21.04.2026 00:54 Відповісти
І ми ще, з тобою, знаємо, хто розподіляє гроші з бюджету... Чомусь для депутатів, у яких не вистачає хліба, і вони змушені масло на ікру намазувать, у нього гроші знаходяться, для підвищення їм "грошового забезпечення" (назвать це зарплатою", у мене язик не повернеться - якби я так працював, то мене-б, з роботи вигнали, і я-б з голоду здох...). А для "чорнобильців", які згубили своє здоров'я, виправляючи "пройоби" держави, у нього грошей не вистачає...
21.04.2026 01:04 Відповісти
скажіть бовдуру що вже 40 років минуло, воно медальку придумало
20.04.2026 22:10 Відповісти
Почекайте ще трохи й воно почне будувати бальну залу у Маріїнському палаці, або тріумфальну арку, як у трампа, а ще монету золоту з власним зображенням надрукує.
20.04.2026 22:37 Відповісти
дирову най подарує
20.04.2026 22:24 Відповісти
Це тіпа яккожен день за загиблими - хвилина мовчання - а для тих - хто вижив - ХУДожник в сРА зу - пішли лісом.
Ці *********** і медіагіффно - ТАК ******* мертвих героїв. А на ЩЕ живих - НАСРАТЬ. І вони ще живі - поки гавкають тут. а медіапомийці і пересідєнтам - Эта же дэньги нэ на видосики - эта ПОКа еще жівим((((((
20.04.2026 22:24 Відповісти
Осиновий кілок в сраку - ОТАКА повинна бути відзнака трьом гілкам влади за ВСЕ що виніс український народ за 30и+ років мафіозної влади((
20.04.2026 22:31 Відповісти
Так є ж така медаль, що він конче з себе зайву потужність?
21.04.2026 01:01 Відповісти
Придумав як на нагородах відкат отримати
21.04.2026 05:25 Відповісти
Мені вже телефонували, за медальку, щоб, її отримати треба заплатити 510 грн. Були послані на х...й! Межі цинізма цієї влади немає дна! 🤬
21.04.2026 05:47 Відповісти
Вже давно немає тих, хто брав безпосередню участь у ліквідації цієї катастрофи.
21.04.2026 06:09 Відповісти
Ну я ж живий! Мені було 23 роки, коли в кінці квітня 1986 року призвали на ліквідацію. Працював там недовго з 1 по 23 травня, потім госпіталь і додому!
21.04.2026 06:37 Відповісти
Відзнака імені боневтіка янелоховича.
21.04.2026 08:27 Відповісти
"які безпосередньо працювали над ліквідацією наслідків аварії" - комсорг нашего института ездил. Сидел в Чернобыле на складе выдачи белья. Имеет статус "ликвидатор".
21.04.2026 12:36 Відповісти
 
 