Зеленський запровадив нову відзнаку для ліквідаторів ЧАЕС
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нову відзнаку для людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ №323/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента 20 квітня.
Рішення ухвалили напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.
Кого відзначатимуть
Нову нагороду отримуватимуть громадяни України, які безпосередньо працювали над ліквідацією наслідків аварії. Йдеться саме про тих, хто був залучений до робіт на місці катастрофи.
Водночас у документі зазначено, що посмертно цією відзнакою не нагороджуватимуть.
Як виглядає відзнака
На нагороді зображено знак радіаційної небезпеки та четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Також є напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи".
На звороті розміщено текст: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".
Указ набирає чинності з моменту опублікування.
