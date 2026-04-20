Зеленський запровадив нову відзнаку для ліквідаторів ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нову відзнаку для людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ №323/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента 20 квітня.

Рішення ухвалили напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Кого відзначатимуть

Нову нагороду отримуватимуть громадяни України, які безпосередньо працювали над ліквідацією наслідків аварії. Йдеться саме про тих, хто був залучений до робіт на місці катастрофи.

Водночас у документі зазначено, що посмертно цією відзнакою не нагороджуватимуть.

Як виглядає відзнака

На нагороді зображено знак радіаційної небезпеки та четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Також є напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи".

На звороті розміщено текст: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Указ набирає чинності з моменту опублікування.

