Сирський вручив відзнаки бійцям штурмових і десантних підрозділів у Південній операційній зоні. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони українським військовослужбовцям штурмових та десантно-штурмових підрозділів Головнокомандувач Олександр Сирський вручив почесні нагрудні знаки.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Сила України, сила нашого війська – це люди. Кожен воїн у складі підрозділу. Наші військовослужбовці щодня та щоночі боронять українську землю, зупиняють та нищать російських окупантів", - зазначив Сирський.

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони мав за честь вручити нагороди військовослужбовцям штурмових та десантно-штурмових підрозділів.







Які відзнаки вручив Головнокомандувач

За зразкове виконання службових обов’язків, професіоналізм, розумну ініціативу під час виконання бойових завдань, самовідданість та мужність вручив почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест", "Хрест хоробрих", "Срібний хрест", "Хрест Військова честь", "Золотий хрест", "За сумлінну службу" військовослужбовцям 1-го і 225-го окремих штурмових полків та 82-ї і 95-ї окремих десантно-штурмових бригад.







"Дякую воїнам за сумлінне виконання бойових завдань, особисту відвагу та стійкість. Боротьба триває. Слава Україні!" - додав Сирський.

Раніше Сирський повідомив, що на півдні відновлено контроль над близько 470 кв. км території.