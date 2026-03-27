Сырский вручил награды бойцам штурмовых и десантных подразделений в Южной оперативной зоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время рабочей поездки в Южную оперативную зону Главкомандующий Александр Сырский вручил украинским военнослужащим штурмовых и десантно-штурмовых подразделений почетные нагрудные знаки.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сила Украины, сила нашей армии – это люди. Каждый воин в составе подразделения. Наши военнослужащие днем и ночью защищают украинскую землю, останавливают и уничтожают российских оккупантов", – отметил Сырский.

Во время рабочей поездки в Южную оперативную зону имел честь вручить награды военнослужащим штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.







Какие награды вручил Главнокомандующий

За образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм, разумную инициативу при выполнении боевых задач, самоотверженность и мужество вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест", "За добросовестную службу" военнослужащим 1-го и 225-го отдельных штурмовых полков и 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад.







"Благодарю воинов за добросовестное выполнение боевых задач, личное мужество и стойкость. Борьба продолжается. Слава Украине!" — добавил Сырский.

Ранее Сырский сообщил, что на юге восстановлен контроль над около 470 кв. км территории.