Сырский вручил награды бойцам штурмовых и десантных подразделений в Южной оперативной зоне. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время рабочей поездки в Южную оперативную зону Главкомандующий Александр Сырский вручил украинским военнослужащим штурмовых и десантно-штурмовых подразделений почетные нагрудные знаки.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сила Украины, сила нашей армии – это люди. Каждый воин в составе подразделения. Наши военнослужащие днем и ночью защищают украинскую землю, останавливают и уничтожают российских оккупантов", – отметил Сырский.
Во время рабочей поездки в Южную оперативную зону имел честь вручить награды военнослужащим штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.
Какие награды вручил Главнокомандующий
За образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм, разумную инициативу при выполнении боевых задач, самоотверженность и мужество вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест", "За добросовестную службу" военнослужащим 1-го и 225-го отдельных штурмовых полков и 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад.
"Благодарю воинов за добросовестное выполнение боевых задач, личное мужество и стойкость. Борьба продолжается. Слава Украине!" — добавил Сырский.
Ранее Сырский сообщил, что на юге восстановлен контроль над около 470 кв. км территории.
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