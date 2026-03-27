На юге восстановлен контроль над около 470 кв. км территории, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский рассказал об успехах Сил обороны на южном направлении.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, во время рабочей поездки в Южную операционную зону главнокомандующий провел совещание с командованием нашей наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.
"Заслушал доклады о выполнении боевых задач личным составом. Обсудили варианты дальнейших действий. Скоординировали взаимодействие частей в зонах ответственности.
Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., уничтожив более 11 тысяч захватчиков", - отметил Сырский.
Что предшествовало?
- Ранее Сырский сообщил, что посетил южное направление фронта, где провел встречу с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений и частей, ведущих активную оборону в определенных районах.
