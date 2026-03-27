На юге восстановлен контроль над около 470 кв. км территории, - Сырский

Сырский рассказал подробности об операции ВСУ на южном направлении

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал об успехах Сил обороны на южном направлении.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, во время рабочей поездки в Южную операционную зону главнокомандующий провел совещание с командованием нашей наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

"Заслушал доклады о выполнении боевых задач личным составом. Обсудили варианты дальнейших действий. Скоординировали взаимодействие частей в зонах ответственности.

Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., уничтожив более 11 тысяч захватчиков", - отметил Сырский.

Читайте: Зеленский провел совещание с Сырским и Гнатовым: согласован ряд новых операций

Что предшествовало?

  • Ранее Сырский сообщил, что посетил южное направление фронта, где провел встречу с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений и частей, ведущих активную оборону в определенных районах.

Читайте: Силы обороны уничтожили 4 840 оккупантов всего за три дня на этой неделе, - Сырский

боевые действия (5751) Александр Сырский (847)
Топ комментарии
П"zdить як троцький...
27.03.2026 10:40 Ответить
Краще нехай розкаже цей м'ясник скільки українських військових загинуло при цьому, що бусифікатори аж озвіріли і їм видали пістолети. Нехай думає про життя людей, а не про землю.
27.03.2026 10:29 Ответить
Т.е. освободили в одних местах, но потеряли в других с сохранением общей площади.
27.03.2026 10:43 Ответить
не слухайте Сирка, слідкуйте за ДИП СТЕЙТ
27.03.2026 10:28 Ответить
Краще нехай розкаже цей м'ясник скільки українських військових загинуло при цьому, що бусифікатори аж озвіріли і їм видали пістолети. Нехай думає про життя людей, а не про землю.
27.03.2026 10:29 Ответить
покажи як надо
27.03.2026 10:47 Ответить
П"zdить як троцький...
27.03.2026 10:40 Ответить
«Є брехня, є нахабна брехня, а є статистика». ..

а є Zельоний кіздьож
27.03.2026 10:41 Ответить
Шооо? Апять? 😲 Скільки ще ію кістку носитимуть у зубах Зєлєнскій і Сирскій? Чому Сирскій не вказує, що це ті самі квадратні кілометри, яку ще два тижні тому звільнив Зєлєнскій?
27.03.2026 10:41 Ответить
За 2025 год российские войска оккупировали 4 336 км² территории Украины. По состоянию на начало 2026 года общая площадь временно оккупированных территорий (с учетом Крыма и ОРДЛО) составляет примерно 116 165 - 120 000 км², что соответствует 19,25-20% от общей площади Украины. За 2025 год было оккупировано около 0,72% территории страны.Пиковые периоды: Одним из наиболее активных месяцев стал июнь, когда было захвачено 556 км².Замедление в конце года: В декабре 2025 года площадь захваченных территорий составила 445 км², что меньше показателей ноября того же года. На текущий момент (март 2026 года) сохраняются следующие тенденции: Аналитики Института изучения войны (ISW) характеризуют продвижение как крайне медленное и затратное, отмечая неспособность к глубоким оперативным маневрам.Общий контроль: Общая площадь территорий под российским контролем стабилизировалась в районе 116-120 тыс. км²
27.03.2026 10:41 Ответить
Т.е. освободили в одних местах, но потеряли в других с сохранением общей площади.
27.03.2026 10:43 Ответить
На півдні відновлено контроль над близько 470 кв. км. території, - Сирський "зеленому сирку " спущений графік брехні.згідно якого має бути час від часу "звільнено" на словах української території в межах між 400 і 500 кв,км,аде не більше. не дивлячись на те.що загалом іде "повзуча" окупація України рашистом...
27.03.2026 11:41 Ответить
Сутність війни на виснаження не в територіях. Її мета - позбавлення опонента майбутнього. Через необхідність тримати мільйонну армію, відношення смертності до народжуваності 3:1, масовий виїзд молоді, кримінальну "мобілізацію". Території дістануться ворогу без боротьби, якщо на них не буде кому жити. А все йде якраз до знелюднення України. Чого РФ і добивається.
27.03.2026 11:43 Ответить
А він за кого ?Може даремно до цього кацапа доколупуються.
27.03.2026 11:44 Ответить
Там "звільнили" а там зайняли ворог, в середньому 0 км квадратних звільнили.
27.03.2026 11:49 Ответить
 
 