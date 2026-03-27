На півдні відновлено контроль над близько 470 кв. км. території, - Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про успіхи Сил оборони на південному напрямку.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, під час робочої поїздки до Південної операційної зони головком провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин.

"Заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань особовим складом. Обговорили варіанти подальших дій. Скоординували взаємодію частин у смугах відповідальності.

Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - зазначив Сирський.

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Що передувало?

Раніше Сирський повідомив, що відвідав південний напрямок фронту, де провів зустріч із командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах.

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