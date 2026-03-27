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Новини Бойові дії на півдні
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На півдні відновлено контроль над близько 470 кв. км. території, - Сирський

Сирський розповів подробиці про операцію ЗСУ на південному напрямку

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про успіхи Сил оборони на південному напрямку.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, під час робочої поїздки до Південної операційної зони головком провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин.

"Заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань особовим складом. Обговорили варіанти подальших дій. Скоординували взаємодію частин у смугах відповідальності.

Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - зазначив Сирський.

Сирський розповів подробиці про операцію ЗСУ на південному напрямку

Читайте: Зеленський провів нараду з Сирським і Гнатовим: погоджено низку нових операцій

Що передувало?

  • Раніше Сирський повідомив, що відвідав південний напрямок фронту, де провів зустріч із командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах.

Читайте: Сили оборони знешкодили 4 840 окупантів лише за три дні цього тижня, - Сирський

Автор: 

бойові дії (6055) Сирський Олександр (970)
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Топ коментарі
+8
П"zdить як троцький...
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27.03.2026 10:40 Відповісти
+5
«Є брехня, є нахабна брехня, а є статистика». ..

а є Zельоний кіздьож
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27.03.2026 10:41 Відповісти
+5
Шооо? Апять? 😲 Скільки ще ію кістку носитимуть у зубах Зєлєнскій і Сирскій? Чому Сирскій не вказує, що це ті самі квадратні кілометри, яку ще два тижні тому звільнив Зєлєнскій?
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27.03.2026 10:41 Відповісти

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