Зеленский ввел новую награду для ликвидаторов ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новой награде для людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ №323/2026 опубликован на сайте Офиса президента 20 апреля.

Решение было принято накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Кого будут награждать

Новую награду будут получать граждане Украины, которые непосредственно работали над ликвидацией последствий аварии. Речь идет именно о тех, кто был привлечен к работам на месте катастрофы.

В то же время в документе указано, что посмертно этой наградой не награждать.

Как выглядит награда

На награде изображен знак радиационной опасности и четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Также есть надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы".

На оборотной стороне размещен текст: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Указ вступает в силу с момента публикации.

  • Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил награды "Город-герой Украины" ряду громад на востоке и юге страны.

Зеленский Владимир ЧАЭС знак отличия
це що, тіпа як Дюма "Три мушкєтьора 20 лєт спустя".... 40 лєт спустя
20.04.2026 21:52 Ответить
Краще-б, гроші, тим, хто ще живий, виплачували... Бо з ким не говорю - скаржаться на заборгованості...
20.04.2026 22:15 Ответить
скажіть бовдуру що вже 40 років минуло, воно медальку придумало
20.04.2026 22:10 Ответить
Почекайте ще трохи й воно почне будувати бальну залу у Маріїнському палаці, або тріумфальну арку, як у трампа, а ще монету золоту з власним зображенням надрукує.
20.04.2026 22:37 Ответить
дирову най подарує
20.04.2026 22:24 Ответить
Це тіпа яккожен день за загиблими - хвилина мовчання - а для тих - хто вижив - ХУДожник в сРА зу - пішли лісом.
Ці *********** і медіагіффно - ТАК ******* мертвих героїв. А на ЩЕ живих - НАСРАТЬ. І вони ще живі - поки гавкають тут. а медіапомийці і пересідєнтам - Эта же дэньги нэ на видосики - эта ПОКа еще жівим((((((
20.04.2026 22:24 Ответить
Осиновий кілок в сраку - ОТАКА повинна бути відзнака трьом гілкам влади за ВСЕ що виніс український народ за 30и+ років мафіозної влади((
20.04.2026 22:31 Ответить
 
 