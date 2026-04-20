Зеленский ввел новую награду для ликвидаторов ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новой награде для людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ №323/2026 опубликован на сайте Офиса президента 20 апреля.

Решение было принято накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Кого будут награждать

Новую награду будут получать граждане Украины, которые непосредственно работали над ликвидацией последствий аварии. Речь идет именно о тех, кто был привлечен к работам на месте катастрофы.

В то же время в документе указано, что посмертно этой наградой не награждать.

Как выглядит награда

На награде изображен знак радиационной опасности и четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Также есть надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы".

На оборотной стороне размещен текст: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Указ вступает в силу с момента публикации.

