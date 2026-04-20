Зеленский ввел новую награду для ликвидаторов ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новой награде для людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ №323/2026 опубликован на сайте Офиса президента 20 апреля.
Решение было принято накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Кого будут награждать
Новую награду будут получать граждане Украины, которые непосредственно работали над ликвидацией последствий аварии. Речь идет именно о тех, кто был привлечен к работам на месте катастрофы.
В то же время в документе указано, что посмертно этой наградой не награждать.
Как выглядит награда
На награде изображен знак радиационной опасности и четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Также есть надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы".
На оборотной стороне размещен текст: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".
Указ вступает в силу с момента публикации.
- Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил награды "Город-герой Украины" ряду громад на востоке и юге страны.
Ці *********** і медіагіффно - ТАК ******* мертвих героїв. А на ЩЕ живих - НАСРАТЬ. І вони ще живі - поки гавкають тут. а медіапомийці і пересідєнтам - Эта же дэньги нэ на видосики - эта ПОКа еще жівим((((((