Зафиксировано более 90 пролетов российских БПЛА возле саркофага на ЧАЭС, - Кравченко
С начала вторжения зафиксировано не менее 92 пролетов российских дронов в непосредственной близости от защитного сооружения над четвертым энергоблоком.
Такую статистику озвучил генеральный прокурор Руслан Кравченко для Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Генпрокурор сказал, что количество дронов может быть гораздо больше, так как некоторые дроны не были обнаружены, а треки иногда соответствуют нескольким БПЛА.
Даже случайное падение или техническая неисправность дрона в этой зоне создает угрозу для герметичности объекта "Укрытие".
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
- В результате атаки дрона РФ была нарушена целостность внешней оболочки ЧАЭС и повреждено оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
- После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якого хєра ген прокурор доповідає, про чаєс та про підарські дрони?
отримали команду від татарова відкривати свій помийний рот про будь що, найближчий тиждень?
Чому вони досі не покарані і не повернули до бюджету отримані обманом пенсії та доплати?
Твого папєрєдніка саме за це звільнили, коли ти почнеш працювати?