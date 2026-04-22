Зафиксировано более 90 пролетов российских БПЛА возле саркофага на ЧАЭС, - Кравченко

Российские БПЛА летают возле ЧАЭС: в чем опасность?

С начала вторжения зафиксировано не менее 92 пролетов российских дронов в непосредственной близости от защитного сооружения над четвертым энергоблоком.

Такую статистику озвучил генеральный прокурор Руслан Кравченко для Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Генпрокурор сказал, что количество дронов может быть гораздо больше, так как некоторые дроны не были обнаружены, а треки иногда соответствуют нескольким БПЛА.

Даже случайное падение или техническая неисправность дрона в этой зоне создает угрозу для герметичности объекта "Укрытие".

Что предшествовало?

Лукашенко, пі...бол боїться свою пащу вікрити проти так дій, хоч знає, що потім першза все всю Білорусь прийдеться накривати мідним тазом.
22.04.2026 15:17 Ответить
Бажано з офісних, отого на 💯🤑% свого чєлавєка зеленського, зформувати чергування рухомих вогневих груп ППО, в Чорнобильській зоні, біля контайменту АЕС!! Буде і дієво і наочно у боротьбі з *******!!
22.04.2026 15:22 Ответить
у мене інше запитання!
якого хєра ген прокурор доповідає, про чаєс та про підарські дрони?
отримали команду від татарова відкривати свій помийний рот про будь що, найближчий тиждень?
22.04.2026 15:33 Ответить
Генпрокурор статист,********** статист,лютий писдець
22.04.2026 15:34 Ответить
а шо у відповідь фламінгою не можна уїбати поряд Курською АЄС ?
22.04.2026 15:35 Ответить
Займися своїми підлеглими інвалідами, Кравченко.
Чому вони досі не покарані і не повернули до бюджету отримані обманом пенсії та доплати?
Твого папєрєдніка саме за це звільнили, коли ти почнеш працювати?
22.04.2026 15:55 Ответить
 
 