Уряд виділив понад 1,6 мільярда на ремонт нового укриття на Чорнобильській АЕС
Уряд України розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів на проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на ліквідацію наслідків російської терористичної атаки, спрямованої проти укриття станції, повідомляє Міністерство енергетики.
У відомстві наголосили, що незважаючи на складні умови воєнного часу, Україна продовжуватиме заходи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива, а також сховищ радіоактивних відходів.
"Усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак РФ на українські ядерні об’єкти. Потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ", ‒ зазначили у Міненерго.
Як повідомлялося, на Чорнобильській АЕС зберігається високий ризик пошкодження внутрішнього радіаційного укриття в разі нового удару з боку Росії. Наслідки такого удару можуть стати критичними для забезпечення безпеки об’єкта.
За словами керівника станції підкреслив, у разі серйозних пошкоджень відновлення захисної споруди може зайняти кілька років. На сьогодні укриття залишається вразливим до ракетних ударів та атак БпЛА.
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Вони ж служки, НЕ народні!!