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Новини Безпека на ЧАЕС
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Уряд виділив понад 1,6 мільярда на ремонт нового укриття на Чорнобильській АЕС

чаес

Уряд України розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів на проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на ліквідацію наслідків російської терористичної атаки, спрямованої проти укриття станції, повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві наголосили, що незважаючи на складні умови воєнного часу, Україна продовжуватиме заходи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива, а також сховищ радіоактивних відходів.

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"Усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак РФ на українські ядерні об’єкти. Потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ", ‒ зазначили у Міненерго.

Як повідомлялося, на Чорнобильській АЕС зберігається високий ризик пошкодження внутрішнього радіаційного укриття в разі нового удару з боку Росії. Наслідки такого удару можуть стати критичними для забезпечення безпеки об’єкта.

За словами керівника станції підкреслив, у разі серйозних пошкоджень відновлення захисної споруди може зайняти кілька років. На сьогодні укриття залишається вразливим до ракетних ударів та атак БпЛА.

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АЕС (855) захист (93) Україна (833) ЧАЕС (183) атака (98) Міненерго (987) укриття (124)
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Топ коментарі
+5
Дірка в 30 метрів квадратних за мільярд. Потужно...
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26.02.2026 14:46 Відповісти
+3
Рада за уряд і підрядчиків. В кожного свій «шлагбаум» і всі кози в золоті.
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26.02.2026 14:24 Відповісти
+3
Какой процент отката?
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26.02.2026 14:37 Відповісти
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Рада за уряд і підрядчиків. В кожного свій «шлагбаум» і всі кози в золоті.
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26.02.2026 14:24 Відповісти
Какой процент отката?
показати весь коментар
26.02.2026 14:37 Відповісти
А я вже запереживав.
Великдень наближається,а в декого в кишенях пусто....
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26.02.2026 14:41 Відповісти
Дірка в 30 метрів квадратних за мільярд. Потужно...
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26.02.2026 14:46 Відповісти
Аброхамія, сам буде ці гроші витрачати з корнієнком, чи прокладки, які там організують, через помічників - помічниць??? Стефанчуки глибоко затурбовані з шиферами і кравцем!!
Вони ж служки, НЕ народні!!
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26.02.2026 15:05 Відповісти
Аброхамія з корнієнком та корабельними соснами, уже готові до участі в ремонті покрівлі ЧАЕС??? Деркач не проти??
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26.02.2026 15:07 Відповісти
Та вся та споруда стільки не коштувала! Оце так розмах крадівництва! Хто дав розрахунки, цікаво?
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26.02.2026 15:48 Відповісти

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