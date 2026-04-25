После удара РФ по ЧАЭС укрытие повреждено – есть риск поднятия радиоактивной пыли, – директор ЧАЭС Тараканов

Ситуация на Чернобыльской атомной электростанции после российского удара с помощью дронов в 2025 году остается под контролем, однако повреждения защитного сооружения создают потенциальные риски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов во время Киевского форума по безопасности.

Состояние станции

По словам Тараканова, после атаки утечки радиации не зафиксировано, а уровень радиационного фона остается в пределах нормы.

В то же время защитная арка над саркофагом была повреждена и в настоящее время не является герметичной.

Риски в случае новых ударов

Гендиректор предупредил, что в случае новых разрушений или повторных попаданий может подняться радиоактивная пыль.

Это связано с тем, что внутри саркофага находятся сотни тонн ядерных материалов, в частности уран, плутоний и трансурановые элементы.

В таком случае радиоактивные частицы могут распространяться на большие расстояния.

Роль защитного сооружения

Новая защитная арка (конфайнмент) была построена для создания безопасных условий демонтажа старого саркофага.

Сам саркофаг возводили как временное решение после аварии 1986 года с расчетом примерно на 20 лет эксплуатации.

Сейчас его необходимо демонтировать, чтобы избежать неконтролируемого разрушения.

Контекст и предостережения

Тараканов отметил, что ситуация остается под контролем, однако не стоит недооценивать риски.

Он также подчеркнул, что после подобных заявлений в СМИ часто появляются преувеличенные заголовки, которые не отражают полной картины.

