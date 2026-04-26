Восстановление конфайнмента на ЧАЭС: Украина подписала соглашение об открытии спецсчета

поврежденное укрытие на ЧАЭС

Украина и партнеры подписали соглашение об открытии специального счета для восстановления нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно

"Сегодня было подписано соглашение об открытии счета на восстановление нового безопасного конфайнмента и о первом транше", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в целом необходимо накопить более 500 млн евро. На сегодняшний день есть договоренности о привлечении 100 млн евро.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
за термін конфайнмент більше бабла можна намутить..
показать весь комментарий
26.04.2026 20:08 Ответить
+3
А що сталося з терміном "ізоляція"?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:07 Ответить
+3
Там роботи на дві години і ціна роботи разом з матеріалами 1000$.
Заліпіть ви вже ту діру.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:03 Ответить
Radio France internationale
Чи знали ви, що в Україні живе стадо здичавілих корів? Вони не знають про ферми, не чекають на доярів і не повертаються до хліва. Бо їхній дім тепер - дика природа.
Після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, жителів населених пунктів 30-кілометрової зони відчуження, що охоплює північ Київської та Житомирської областей, відселили в безпечніші регіони України. Але за деякий час дехто з місцевих жителів, самосели, повернулися до своїх домівок і почали гоподарювати. Звісно ж, тримали й худобу.
Однак 2016 року, після смерті останніх господарів, тварини залишилися без догляду і мали виживати самостійно. Саме тоді й почалося їхнє здичавіння. І відтоді корови цілком змінили спосіб життя. Вони не потребують допомоги людей, самі знаходять і їжу, і воду, без ветеринарного нагляду дають собі раду з хворобами та народжують телят.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:08 Ответить
Науковці заповідника за дев'ять років спостережень дійшли висновку, що корови сформували чітку ієрархічну структуру, яка нагадує життя турів, їхніх далеких предків. За законами стада, лише головний бик має право спаровуватися - і всі нащадки походять від нього. А в екстремальних умовах саме він керує сім'єю, організовує колективну оборону, адже корова, теля чи навіть бик без групи не здатні протистояти вовчій зграї.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:10 Ответить
В основному це стадо в районі села Луб'янка . На стику Поліського та Чорнобильського районів . Там його перший раз зафіксували
показать весь комментарий
26.04.2026 20:50 Ответить
Ужас. И всем кто надеется, купаться в лучах своей славы 40 лет спустя как некоторые сотни спасли жизнь десяткам миллионов! И бред новостной! Про всякую хрень! Мертвым уже похер на ваши проблемы, но остановитесь и задумайтесь! Хотя, кому это я рассказываю! Удачного вечера(((
показать весь комментарий
26.04.2026 20:19 Ответить
Тому кого відселили з Зони можете не розказувати . Ми можем розказати дуже багато цікавого.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:47 Ответить
Там роботи на дві години і ціна роботи разом з матеріалами 1000$.
Заліпіть ви вже ту діру.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:03 Ответить
Ви ШО.
МінЗЕля вже відрапортував що сотні отворів, через які подежники тушили конфайрмент
показать весь комментарий
26.04.2026 21:16 Ответить
Міндіч скумбрійович тримається за владу, бо уявляє скільки міл'ярдів мають дати "на відбудову"...
Чесно, Евросоюзу дешевше! перевезти до себе весь мирняк і " ухилянтів / ©ЗЧ" з інвалідністю ніж так давати на Велике Крадійництво...
Мабуть їх утримує від цієї логіки саме небажання наближати рашку до своїх кордонів, та маса шахраїв, алкашів та дебоширів в потоці біженців
показать весь комментарий
26.04.2026 21:15 Ответить
 
 