Восстановление конфайнмента на ЧАЭС: Украина подписала соглашение об открытии спецсчета

Украина и партнеры подписали соглашение об открытии специального счета для восстановления нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно

"Сегодня было подписано соглашение об открытии счета на восстановление нового безопасного конфайнмента и о первом транше", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в целом необходимо накопить более 500 млн евро. На сегодняшний день есть договоренности о привлечении 100 млн евро.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.

В результате атаки дрона РФ повреждена целостность внешней оболочки ЧАЭС и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

