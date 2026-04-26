Восстановление конфайнмента на ЧАЭС: Украина подписала соглашение об открытии спецсчета
Украина и партнеры подписали соглашение об открытии специального счета для восстановления нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно
"Сегодня было подписано соглашение об открытии счета на восстановление нового безопасного конфайнмента и о первом транше", - отметил Шмыгаль.
По его словам, в целом необходимо накопить более 500 млн евро. На сегодняшний день есть договоренности о привлечении 100 млн евро.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
- В результате атаки дрона РФ повреждена целостность внешней оболочки ЧАЭС и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
- После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
Заліпіть ви вже ту діру.
МінЗЕля вже відрапортував що сотні отворів, через які подежники тушили конфайрмент
Чесно, Евросоюзу дешевше! перевезти до себе весь мирняк і " ухилянтів / ©ЗЧ" з інвалідністю ніж так давати на Велике Крадійництво...
Мабуть їх утримує від цієї логіки саме небажання наближати рашку до своїх кордонів, та маса шахраїв, алкашів та дебоширів в потоці біженців