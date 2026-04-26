РФ відповість за удар по укриттю Чорнобильської АЕС, - Домбровскіс
Необхідно забезпечити терміновий ремонт укриття на Чорнобильській АЕС після російського удару, за який РФ, безсумнівно, буде притягнуто до відповідальності.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс на Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Роль ЄС
"ЄС був на передовій міжнародних зусиль щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримки ядерної безпеки в Україні", – зауважив Домбровскіс.
За його словами, ЄС відіграв важливу роль і був основним донором, виділивши понад 1 млрд євро на ядерну безпеку в Україні з 1991 року. Зокрема, коштом Євросоюзу профінансовано понад чверть вартості будівництва Нового безпечного конфайнмента.
За словами Домбровскіса, напад РФ на укриття створює загрозу катастрофічних наслідків для всього континенту.
Відповідальність РФ
"Не майте сумніву: Росія буде притягнута до відповідальності, але чекати на це – не варіант", – наголосив він, додавши, що для досягнення вимог безпеки необхідно забезпечити терміновий ремонт укриття на ЧАЕС, а ЄС відіграватиме свою роль у цих зусиллях.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.
- Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.
- Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
