Атаки РФ на гражданскую ядерную инфраструктуру Украины и ядерный шантаж угрожают миллионам людей, – Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал заявление Верховного представителя ЕС Каи Каллас по случаю 40-летия катастрофы на ЧАЭС, отметив, что ядерный шантаж РФ ставит под угрозу миллионы людей.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Ядерный шантаж РФ
"Приветствуем решительное заявление Верховного представителя Каи Каллас и Еврокомиссии по случаю 40-летия Чернобыльской катастрофы. Сегодня урок очевиден: ядерная безопасность никогда не должна быть мишенью. Атаки России на гражданскую ядерную инфраструктуру в Украине и ядерный шантаж ставят под угрозу миллионы людей", – говорится в сообщении.
Поддержка Украины
Также Сибига поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку в вопросах ядерной безопасности и за его четкий призыв к России прекратить атаки и незаконную оккупацию Запорожской атомной электростанции.
"Вместе мы должны поддерживать ядерную безопасность и привлечь Россию к ответственности", – добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что накануне 40-летия Чернобыльской катастрофы ЕС призвал Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине.
