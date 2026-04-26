Атаки РФ на гражданскую ядерную инфраструктуру Украины и ядерный шантаж угрожают миллионам людей, – Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал заявление Верховного представителя ЕС Каи Каллас по случаю 40-летия катастрофы на ЧАЭС, отметив, что ядерный шантаж РФ ставит под угрозу миллионы людей.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Ядерный шантаж РФ

"Приветствуем решительное заявление Верховного представителя Каи Каллас и Еврокомиссии по случаю 40-летия Чернобыльской катастрофы. Сегодня урок очевиден: ядерная безопасность никогда не должна быть мишенью. Атаки России на гражданскую ядерную инфраструктуру в Украине и ядерный шантаж ставят под угрозу миллионы людей", – говорится в сообщении.

Поддержка Украины

Также Сибига поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку в вопросах ядерной безопасности и за его четкий призыв к России прекратить атаки и незаконную оккупацию Запорожской атомной электростанции.

"Вместе мы должны поддерживать ядерную безопасность и привлечь Россию к ответственности", – добавил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что накануне 40-летия Чернобыльской катастрофы ЕС призвал Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине.