Ядерный шантаж РФ имеет общие черты с действиями Ирана, - Сибига

Россия использует стратегию ядерного шантажа, подобную иранской, и призывает к ужесточению санкций и усилению международного давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил во время выступления на сессии "Восстановление" в Париже вместе с главами МИД стран "Большой семерки", президентом ЕБРР, а также главами МИД Бразилии, Индии, Республики Корея и Саудовской Аравии.

Одной из тем международной встречи стало восстановление защитного покрытия Чернобыльской АЭС, которое было повреждено в результате удара российского дрона в феврале 2025 года.

Глава МИД Сибига подчеркнул системный характер ядерных угроз со стороны РФ, в частности из-за оккупации Запорожской АЭС, ее использования в качестве военной базы, подрыва Каховской дамбы и попыток интеграции ЗАЭС в энергосистему России. Он призвал партнеров действовать немедленно, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

"В течение прошлого года и особенно этой зимой Россия осуществляла массированные атаки на энергетическую систему Украины, включая ядерные объекты. Мое послание очень простое: не ждите нового Чернобыля. Последствия могут быть катастрофическими. Действуйте уже сейчас, чтобы предотвратить угрозы. Наша решимость в защите ядерной безопасности сегодня станет лучшим почтением 40-й годовщины аварии на ЧАЭС", — отметил министр.

Призывы к санкциям и роль международных партнеров

Сибига призвал ввести санкции против "Росатома", ограничить участие РФ в структурах МАГАТЭ и расширить присутствие миссий агентства на украинских ядерных объектах.

"Не должно быть никаких шагов по легитимизации действий России или ее оккупации Запорожской АЭС. Необходимо давление, чтобы заставить Россию вернуть станцию ее законному владельцу — Украине", — отметил он.

Сибига подчеркнул, что стратегия ядерного шантажа России имеет много общего с действиями Ирана. Министр отметил, что эти два режима сотрудничают и перенимают методы друг у друга.

"Мы убеждены: только сила и решимость могут положить конец ядерному шантажу как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Это главный урок Чернобыля, и нам следует усвоить его, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул он.

