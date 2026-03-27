Ядерний шантаж РФ має спільні риси з діями Ірану,- Сибіга

Росія використовує стратегію ядерного шантажу, подібну до Ірану, та закликає до посилення санкцій і міжнародного тиску.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ України, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час виступу на сесії "Відбудова" в Парижі разом з очільниками МЗС держав Групи семи, Президенткою ЄБРР, а також главами МЗС Бразилії, Індії, Республіки Корея та Саудівської Аравії.

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Однією з тем міжнародної зустрічі стало відновлення захисного покриття Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджене внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року.

Глава МЗС Сибіга наголосив на системному характері ядерних загроз з боку РФ, зокрема через окупацію Запорізької АЕС, її використання як військової бази, підрив Каховської дамби та спроби інтеграції ЗАЕС в енергосистему Росії. Він закликав партнерів діяти негайно, щоб запобігти катастрофічним наслідкам.

"Протягом минулого року та особливо цієї зими Росія здійснювала масовані атаки на енергетичну систему України, включно з ядерними об’єктами. Мій меседж дуже простий: не чекайте нового Чорнобиля. Наслідки можуть бути катастрофічними. Дійте вже зараз, щоб запобігти загрозам. Наша рішучість у захисті ядерної безпеки сьогодні буде найкращим вшануванням 40-х роковин аварії на ЧАЕС", - зазначив міністр.

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Заклики до санкцій і роль міжнародних партнерів

Сибіга закликав запровадити санкції проти "Росатому", обмежити участь РФ у структурах МАГАТЕ та розширити присутність місій агентства на українських ядерних об’єктах.

"Не повинно бути жодних кроків до легітимізації дій Росії чи її окупації Запорізької АЕС. Потрібен тиск, щоб змусити Росію повернути станцію її законному власнику - Україні", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що стратегія ядерного шантажу Росії має багато спільного з діями Ірану. Міністр зазначив, що ці два режими співпрацюють і переймають методи один одного.

"Ми переконані: лише сила і рішучість можуть покласти край ядерному шантажу як на Близькому Сході, так і в Європі. Це головний урок Чорнобиля, і нам слід засвоїти його, поки не стало надто пізно", - наголосив він.

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