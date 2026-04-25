40-я годовщина катастрофы на ЧАЭС: ЕС призвал РФ прекратить атаки на ядерные объекты Украины

Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и Еврокомиссии накануне 40-летия Чернобыльской катастрофы, передает Цензор.НЕТ.

Катастрофа на ЧАЭС

В частности, Каллас напомнила, что сорок лет назад катастрофа на Чернобыльской электростанции стала "одной из самых тяжелых ядерных катастроф в истории человечества".

"Ее истинные потери, которые долгое время скрывались советской тайной, со временем стали только более понятными. По сей день ее наследие остается суровым напоминанием о том, что обеспечение ядерной безопасности зависит от прозрачности, надежных гарантий и международного сотрудничества", – отметила она.

Угроза со стороны РФ

Каллас подчеркнула, что сегодня непрекращающиеся удары Москвы по "Новому безопасному конфайнменту" Чернобыля, сооружению, построенному для хранения остатков четвертого реактора, подрывают десятилетия международных усилий и инвестиций в размере 2,1 млрд евро, направленных на смягчение последствий катастрофы.

"В то же время незаконный захват и последующая оккупация Россией Запорожской атомной электростанции, крупнейшего ядерного объекта в Европе, значительно повышают риск для человеческой жизни и защиты окружающей среды. Также систематические нападения Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают стабильному электроснабжению, необходимому для безопасной эксплуатации ядерных объектов", — заявила представительница ЕС.

РФ будет нести ответственность

"В эту ужасную годовщину мы призываем Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине и соблюдать Семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защиты во время вооруженного конфликта. Россия будет нести ответственность за угрозу общественной безопасности, должна компенсировать нанесенный ущерб и вернуть полный контроль над Запорожской АЭС Украине", – говорится в заявлении.

ЕС поддерживает ядерную безопасность

Также Каллас отметила, что ЕС давно поддерживает ядерную безопасность и радиационную защиту в Украине, не в последнюю очередь, предоставляя более 1 млрд евро финансирования.

"ЕС также является крупнейшим донором международных фондов, которыми управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы сделать Чернобыльскую площадку экологически безопасной. Сегодня мы также подтверждаем нашу приверженность высочайшим стандартам ядерной безопасности и гарантий во всем мире. Мы призываем международное сообщество поддерживать и усиливать свою поддержку Украины, включая усилия по ремонту Нового безопасного конфайнмента, и совместно обдумать, как лучше защитить ядерные объекты, особенно во время войны. Инициатива G7 по обсуждению ремонта Чернобыльской площадки на предстоящей встрече в мае является важным шагом", – рассказала она.

