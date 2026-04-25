40-я годовщина катастрофы на ЧАЭС: ЕС призвал РФ прекратить атаки на ядерные объекты Украины
Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и Еврокомиссии накануне 40-летия Чернобыльской катастрофы, передает Цензор.НЕТ.
Катастрофа на ЧАЭС
В частности, Каллас напомнила, что сорок лет назад катастрофа на Чернобыльской электростанции стала "одной из самых тяжелых ядерных катастроф в истории человечества".
"Ее истинные потери, которые долгое время скрывались советской тайной, со временем стали только более понятными. По сей день ее наследие остается суровым напоминанием о том, что обеспечение ядерной безопасности зависит от прозрачности, надежных гарантий и международного сотрудничества", – отметила она.
Угроза со стороны РФ
Каллас подчеркнула, что сегодня непрекращающиеся удары Москвы по "Новому безопасному конфайнменту" Чернобыля, сооружению, построенному для хранения остатков четвертого реактора, подрывают десятилетия международных усилий и инвестиций в размере 2,1 млрд евро, направленных на смягчение последствий катастрофы.
"В то же время незаконный захват и последующая оккупация Россией Запорожской атомной электростанции, крупнейшего ядерного объекта в Европе, значительно повышают риск для человеческой жизни и защиты окружающей среды. Также систематические нападения Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают стабильному электроснабжению, необходимому для безопасной эксплуатации ядерных объектов", — заявила представительница ЕС.
РФ будет нести ответственность
"В эту ужасную годовщину мы призываем Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине и соблюдать Семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защиты во время вооруженного конфликта. Россия будет нести ответственность за угрозу общественной безопасности, должна компенсировать нанесенный ущерб и вернуть полный контроль над Запорожской АЭС Украине", – говорится в заявлении.
ЕС поддерживает ядерную безопасность
Также Каллас отметила, что ЕС давно поддерживает ядерную безопасность и радиационную защиту в Украине, не в последнюю очередь, предоставляя более 1 млрд евро финансирования.
"ЕС также является крупнейшим донором международных фондов, которыми управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы сделать Чернобыльскую площадку экологически безопасной. Сегодня мы также подтверждаем нашу приверженность высочайшим стандартам ядерной безопасности и гарантий во всем мире. Мы призываем международное сообщество поддерживать и усиливать свою поддержку Украины, включая усилия по ремонту Нового безопасного конфайнмента, и совместно обдумать, как лучше защитить ядерные объекты, особенно во время войны. Инициатива G7 по обсуждению ремонта Чернобыльской площадки на предстоящей встрече в мае является важным шагом", – рассказала она.
Але ти зелений бот що живе на мої податки, не кращий за нього.
Коментуєш тут цілими днями - напевно живеш у Швейцарії на допомогу для ледарів та безпритульних.
Щоб підняти потужність, оператори вивели з активної зони майже всі регулюючі стрижні («гальма» реактора), що було грубим порушенням правил безпеки. Також була відключена частина систем автоматичного захисту, щоб вони не зупинили реактор під час тесту.
Сталося два потужні вибухи, які повністю зруйнували активну зону реактора та будівлю енергоблоку, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин.
А Грета Тумблєр, не може і заміж вийти через це!!!
У 2016 році над "Саркофагом" побудували величезну залізну арку - "Новий безпечний конфайнмент" (НБК), щоб знову захистити світ від радіації Чорнобиля.
На будівництво споруди пішло 10 років і понад 2 млрд євро, які зібрали десятки країн-донорів.
"Новий безпечний конфайнмент" (НБК) мав герметично закрити зруйнований 4-й енергоблок на 100 років. Однак, у лютому 2025 році у нього влучив російський безпілотник.
У цій мембрані пожежники були змушені зробити 340 отворів, щоб локалізувати вогнища горіння.
За рік, що минув після удару, будівельники закрили дірку від влучання шахеда. Однак, це тільки початок тривалого ремонту. Попереду величезна робота з закриття цих 340 отворів і повернення герметичності конфайнменту.
"Новий безпечний конфайнмент залишається цілісним, але наразі він не є герметичним", - пояснює директор ЧАЕС.