40-я годовщина катастрофы на ЧАЭС: ЕС призвал РФ прекратить атаки на ядерные объекты Украины

ЕС призвал РФ прекратить атаки на ядерные объекты Украины

Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и Еврокомиссии накануне 40-летия Чернобыльской катастрофы, передает Цензор.НЕТ.

Катастрофа на ЧАЭС

В частности, Каллас напомнила, что сорок лет назад катастрофа на Чернобыльской электростанции стала "одной из самых тяжелых ядерных катастроф в истории человечества".

"Ее истинные потери, которые долгое время скрывались советской тайной, со временем стали только более понятными. По сей день ее наследие остается суровым напоминанием о том, что обеспечение ядерной безопасности зависит от прозрачности, надежных гарантий и международного сотрудничества", – отметила она.

Угроза со стороны РФ

Каллас подчеркнула, что сегодня непрекращающиеся удары Москвы по "Новому безопасному конфайнменту" Чернобыля, сооружению, построенному для хранения остатков четвертого реактора, подрывают десятилетия международных усилий и инвестиций в размере 2,1 млрд евро, направленных на смягчение последствий катастрофы.

"В то же время незаконный захват и последующая оккупация Россией Запорожской атомной электростанции, крупнейшего ядерного объекта в Европе, значительно повышают риск для человеческой жизни и защиты окружающей среды. Также систематические нападения Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают стабильному электроснабжению, необходимому для безопасной эксплуатации ядерных объектов", — заявила представительница ЕС.

РФ будет нести ответственность

"В эту ужасную годовщину мы призываем Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине и соблюдать Семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защиты во время вооруженного конфликта. Россия будет нести ответственность за угрозу общественной безопасности, должна компенсировать нанесенный ущерб и вернуть полный контроль над Запорожской АЭС Украине", – говорится в заявлении.

ЕС поддерживает ядерную безопасность

Также Каллас отметила, что ЕС давно поддерживает ядерную безопасность и радиационную защиту в Украине, не в последнюю очередь, предоставляя более 1 млрд евро финансирования.

"ЕС также является крупнейшим донором международных фондов, которыми управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы сделать Чернобыльскую площадку экологически безопасной. Сегодня мы также подтверждаем нашу приверженность высочайшим стандартам ядерной безопасности и гарантий во всем мире. Мы призываем международное сообщество поддерживать и усиливать свою поддержку Украины, включая усилия по ремонту Нового безопасного конфайнмента, и совместно обдумать, как лучше защитить ядерные объекты, особенно во время войны. Инициатива G7 по обсуждению ремонта Чернобыльской площадки на предстоящей встрече в мае является важным шагом", – рассказала она.

Коли Україна поверне ядерну зброю - більше не знатиме що таке війна.
25.04.2026 19:04 Ответить
Чому в тебе слово ✖️уйло з великої літери?
25.04.2026 19:07 Ответить
тому що він під проксі працює з московських боліт, ну або з оккупованої території під справжнім прапором - гніда звичайна
25.04.2026 19:12 Ответить
Коли Україна поверне ядерну зброю - більше не знатиме що таке війна.
25.04.2026 19:04 Ответить
ЗАКЛИКАВ!!!!.....ун тепер все Путін помре....від сміху
25.04.2026 19:05 Ответить
Чому в тебе слово ✖️уйло з великої літери?
25.04.2026 19:07 Ответить
тому що він під проксі працює з московських боліт, ну або з оккупованої території під справжнім прапором - гніда звичайна
25.04.2026 19:12 Ответить
Можливо. Штірліц так і спалився, ширінку не застібав.
Але ти зелений бот що живе на мої податки, не кращий за нього.
25.04.2026 19:15 Ответить
які податки? - У тебе навіть прапор не наш.

Коментуєш тут цілими днями - напевно живеш у Швейцарії на допомогу для ледарів та безпритульних.
25.04.2026 19:18 Ответить
У 1986 московити робили на ЧАЕС досі засекречені експерименти,можливо ,щодо виробництва збройного плутонію,у 1994 році разом з амерами під шантажем,погрозами і брехнею відібрали в придурка Кучми ЯЗ,БЕЗПЛАТНО,а зараз погрожують ядерним ударом щоб зломити наш опір....
25.04.2026 19:08 Ответить
Інженери планували перевірити режим «вибігу ротора турбогенератора». Мета полягала в тому, щоб дізнатися, чи зможе енергія інерції турбіни, що обертається, виробляти достатньо електрики для живлення насосів охолодження реактора в разі раптового знеструмлення станції, поки не запустяться аварійні дизель-генератори.
Щоб підняти потужність, оператори вивели з активної зони майже всі регулюючі стрижні («гальма» реактора), що було грубим порушенням правил безпеки. Також була відключена частина систем автоматичного захисту, щоб вони не зупинили реактор під час тесту.
25.04.2026 19:38 Ответить
Через технічні недоліки конструкції реактора РБМК-1000 та помилки персоналу, ланцюгова реакція вийшла з-під контролю.
Сталося два потужні вибухи, які повністю зруйнували активну зону реактора та будівлю енергоблоку, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин.
25.04.2026 19:40 Ответить
це версія,яку русня вигадала для таких наївних простофіль як ти. відповідь треба шукати у 2 чи 3 томах кримінальної справи,з 52, щодо керівництва АЕС,які засекречені і досьогодні,а ти плетеш про якісь ротори....
25.04.2026 19:56 Ответить
****** з Матвієнко-тютіною, активно гадять в Україні, на теритрії Чорнобильській і Запорізькій АЕС!!! МАГАТЕ, навіть глибоко мастурбовані…. Як і ота громадськість «свідома», з ООН і ОБСЄ….
А Грета Тумблєр, не може і заміж вийти через це!!!
25.04.2026 19:18 Ответить
Пізно пити боржомі, коли у саркофізі наробили дірок, радіаційний захист пробитий й з-під нього на весь білий світ свище Чорнобильська радіація, неаидимо та повільно перетворюючи все радіаційну смерть!
25.04.2026 19:21 Ответить
BBC

У 2016 році над "Саркофагом" побудували величезну залізну арку - "Новий безпечний конфайнмент" (НБК), щоб знову захистити світ від радіації Чорнобиля.

На будівництво споруди пішло 10 років і понад 2 млрд євро, які зібрали десятки країн-донорів.

"Новий безпечний конфайнмент" (НБК) мав герметично закрити зруйнований 4-й енергоблок на 100 років. Однак, у лютому 2025 році у нього влучив російський безпілотник.
25.04.2026 19:53 Ответить
Tоді удар утворив величезний отвір у "Новому безпечному конфайнменті" (НБК) та спричинив пожежу, яка тривала кілька тижнів. Під час пожежі вигоріла значна площа герметичної мембрани арки.

У цій мембрані пожежники були змушені зробити 340 отворів, щоб локалізувати вогнища горіння.

За рік, що минув після удару, будівельники закрили дірку від влучання шахеда. Однак, це тільки початок тривалого ремонту. Попереду величезна робота з закриття цих 340 отворів і повернення герметичності конфайнменту.

"Новий безпечний конфайнмент залишається цілісним, але наразі він не є герметичним", - пояснює директор ЧАЕС.
25.04.2026 19:54 Ответить
Скулеж ЕС завжди приємний для вух путіна.
25.04.2026 19:26 Ответить
кремляді цього заклику навіть не помітять
25.04.2026 19:39 Ответить
Або що? Ви будете дуууууууже обурені? 🤔
25.04.2026 19:44 Ответить
що що, те що і 13 останніх років
25.04.2026 20:16 Ответить
 
 