40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: ЄС закликав РФ припинити атаки на ядерні об’єкти України

Європейський Союз закликав Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС Каї Каллас та Єврокомісії напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Катастрофа на ЧАЕС

Так, Каллас нагадала, що сорок років тому катастрофа на Чорнобильській електростанції стала "однією з найтяжчих ядерних катастроф в історії людства".

"Її справжні втрати, які довго приховувалися радянською таємницею, з часом стали лише зрозумілішими. Донині її спадщина залишається суворим нагадуванням про те, що забезпечення ядерної безпеки залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці", – зазначила вона.

Загроза з боку РФ

Каллас наголосила, що сьогодні невпинні удари Москви по "Новому безпечному конфайнменту" Чорнобиля, споруді, побудованій для зберігання залишків четвертого реактора, підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи.

"Водночас незаконне захоплення та подальша окупація Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, значно підвищує ризик для людського життя та захисту довкілля. Так само систематичні напади Москви на енергетичну інфраструктуру України загрожують стабільному електропостачання, необхідному для безпечної експлуатації ядерних об’єктів", – заявила представниця ЄС.

РФ нестиме відповідальність

"У цю жахливу річницю ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися Семи незамінних стовпів ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. Росія нестиме відповідальність за загрозу громадській безпеці, повинна компенсувати завдану шкоду та повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні", – йдеться в заяві.

ЄС підтримує ядерну безпеку

Також Каллас зазначила, що ЄС давно підтримує ядерну безпеку та радіаційний захист в Україні, не в останню чергу, надаючи понад 1 млрд євро фінансування.

"ЄС також є найбільшим донором міжнародних фондів, якими керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), щоб зробити Чорнобильський майданчик екологічно безпечним. Сьогодні ми також підтверджуємо нашу власну відданість найвищим стандартам ядерної безпеки, ядерної безпеки та гарантій у всьому світі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримувати та посилювати свою підтримку України, включаючи зусилля щодо ремонту Нового безпечного конфайнменту, та колективно обміркувати, як краще захистити ядерні об’єкти, особливо під час війни. Ініціатива G7 щодо обговорення ремонту Чорнобильського майданчика на майбутній зустрічі у травні є важливим кроком", – розповіла вона.

