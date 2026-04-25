40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: ЄС закликав РФ припинити атаки на ядерні об’єкти України

Європейський Союз закликав Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС Каї Каллас та Єврокомісії напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи, передає Цензор.НЕТ.

Катастрофа на ЧАЕС

Так, Каллас нагадала, що сорок років тому катастрофа на Чорнобильській електростанції стала "однією з найтяжчих ядерних катастроф в історії людства".

"Її справжні втрати, які довго приховувалися радянською таємницею, з часом стали лише зрозумілішими. Донині її спадщина залишається суворим нагадуванням про те, що забезпечення ядерної безпеки залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці", – зазначила вона.

Загроза з боку РФ

Каллас наголосила, що сьогодні невпинні удари Москви по "Новому безпечному конфайнменту" Чорнобиля, споруді, побудованій для зберігання залишків четвертого реактора, підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи.

"Водночас незаконне захоплення та подальша окупація Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, значно підвищує ризик для людського життя та захисту довкілля. Так само систематичні напади Москви на енергетичну інфраструктуру України загрожують стабільному електропостачання, необхідному для безпечної експлуатації ядерних об’єктів", – заявила представниця ЄС.

РФ нестиме відповідальність

"У цю жахливу річницю ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися Семи незамінних стовпів ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. Росія нестиме відповідальність за загрозу громадській безпеці, повинна компенсувати завдану шкоду та повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні", – йдеться в заяві.

ЄС підтримує ядерну безпеку

Також Каллас зазначила, що ЄС давно підтримує ядерну безпеку та радіаційний захист в Україні, не в останню чергу, надаючи понад 1 млрд євро фінансування.

"ЄС також є найбільшим донором міжнародних фондів, якими керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), щоб зробити Чорнобильський майданчик екологічно безпечним. Сьогодні ми також підтверджуємо нашу власну відданість найвищим стандартам ядерної безпеки, ядерної безпеки та гарантій у всьому світі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримувати та посилювати свою підтримку України, включаючи зусилля щодо ремонту Нового безпечного конфайнменту, та колективно обміркувати, як краще захистити ядерні об’єкти, особливо під час війни. Ініціатива G7 щодо обговорення ремонту Чорнобильського майданчика на майбутній зустрічі у травні є важливим кроком", – розповіла вона.

Коли Україна поверне ядерну зброю - більше не знатиме що таке війна.
25.04.2026 19:04 Відповісти
Чому в тебе слово ✖️уйло з великої літери?
25.04.2026 19:07 Відповісти
У 1986 московити робили на ЧАЕС досі засекречені експерименти,можливо ,щодо виробництва збройного плутонію,у 1994 році разом з амерами під шантажем,погрозами і брехнею відібрали в придурка Кучми ЯЗ,БЕЗПЛАТНО,а зараз погрожують ядерним ударом щоб зломити наш опір....
25.04.2026 19:08 Відповісти
25.04.2026 19:04 Відповісти
ЗАКЛИКАВ!!!!.....ун тепер все Путін помре....від сміху
25.04.2026 19:05 Відповісти
25.04.2026 19:07 Відповісти
тому що він під проксі працює з московських боліт, ну або з оккупованої території під справжнім прапором - гніда звичайна
25.04.2026 19:12 Відповісти
Можливо. Штірліц так і спалився, ширінку не застібав.
Але ти зелений бот що живе на мої податки, не кращий за нього.
25.04.2026 19:15 Відповісти
які податки? - У тебе навіть прапор не наш.

Коментуєш тут цілими днями - напевно живеш у Швейцарії на допомогу для ледарів та безпритульних.
25.04.2026 19:18 Відповісти
25.04.2026 19:08 Відповісти
Інженери планували перевірити режим «вибігу ротора турбогенератора». Мета полягала в тому, щоб дізнатися, чи зможе енергія інерції турбіни, що обертається, виробляти достатньо електрики для живлення насосів охолодження реактора в разі раптового знеструмлення станції, поки не запустяться аварійні дизель-генератори.
Щоб підняти потужність, оператори вивели з активної зони майже всі регулюючі стрижні («гальма» реактора), що було грубим порушенням правил безпеки. Також була відключена частина систем автоматичного захисту, щоб вони не зупинили реактор під час тесту.
25.04.2026 19:38 Відповісти
Через технічні недоліки конструкції реактора РБМК-1000 та помилки персоналу, ланцюгова реакція вийшла з-під контролю.
Сталося два потужні вибухи, які повністю зруйнували активну зону реактора та будівлю енергоблоку, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин.
25.04.2026 19:40 Відповісти
це версія,яку русня вигадала для таких наївних простофіль як ти. відповідь треба шукати у 2 чи 3 томах кримінальної справи,з 52, щодо керівництва АЕС,які засекречені і досьогодні,а ти плетеш про якісь ротори....
25.04.2026 19:56 Відповісти
Хоча реактори ЧАЕС теоретично могли виробляти плутоній, доказів проведення таких експериментів у 1986 році не існує.
Реактор РБМК-1000, який стояв на ЧАЕС, дійсно має спільне коріння з військовими реакторами СРСР:

Подвійне призначення: Конструкція дозволяла перевантажувати паливо "на ходу" (без зупинки реактора). Це критично для виробництва збройного плутонію, який потребує короткого перебування палива в активній зоні.
Попри технічну можливість, ЧАЕС працювала в енергетичному режимі. Для отримання зброї паливо треба було б вивантажувати кожні кілька тижнів, що економічно невигідно для виробництва електрики.
Вночі 26 квітня у 1986 роціпроводився експеримент щодо вибігу турбогенератора. Мета була мирною - перевірити, чи зможе енергія обертання турбіни підтримувати насоси в разі знеструмлення.
25.04.2026 20:49 Відповісти
Основними центрами виробництва збройного плутонію в СРСР були комбінати «Маяк», Сєверськ та Желєзногорськ. ЧАЕС була цивільним об'єктом під управлінням Міністерства енергетики, а не військового відомства.
Чутки про виробництво плутонію часто підігріваються близькістю військового об'єкту «Чорнобиль-2» (загоризонтна РЛС «Дуга»), яка потребувала багато енергії, але не мала стосунку до ядерних розробок.
25.04.2026 20:50 Відповісти
Після вибуху в довкілля дійсно потрапив плутоній (ізотопи 238, 239, 240, 241). Проте це був реакторний плутоній, що накопичувався природним шляхом у паливі протягом років експлуатації, а не продукт цілеспрямованого військового експерименту.
25.04.2026 20:51 Відповісти
****** з Матвієнко-тютіною, активно гадять в Україні, на теритрії Чорнобильській і Запорізькій АЕС!!! МАГАТЕ, навіть глибоко мастурбовані…. Як і ота громадськість «свідома», з ООН і ОБСЄ….
А Грета Тумблєр, не може і заміж вийти через це!!!
25.04.2026 19:18 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли у саркофізі наробили дірок, радіаційний захист пробитий й з-під нього на весь білий світ свище Чорнобильська радіація, неаидимо та повільно перетворюючи все радіаційну смерть!
25.04.2026 19:21 Відповісти
У 2016 році над "Саркофагом" побудували величезну залізну арку - "Новий безпечний конфайнмент" (НБК), щоб знову захистити світ від радіації Чорнобиля.

На будівництво споруди пішло 10 років і понад 2 млрд євро, які зібрали десятки країн-донорів.

"Новий безпечний конфайнмент" (НБК) мав герметично закрити зруйнований 4-й енергоблок на 100 років. Однак, у лютому 2025 році у нього влучив російський безпілотник.
25.04.2026 19:53 Відповісти
Tоді удар утворив величезний отвір у "Новому безпечному конфайнменті" (НБК) та спричинив пожежу, яка тривала кілька тижнів. Під час пожежі вигоріла значна площа герметичної мембрани арки.

У цій мембрані пожежники були змушені зробити 340 отворів, щоб локалізувати вогнища горіння.

За рік, що минув після удару, будівельники закрили дірку від влучання шахеда. Однак, це тільки початок тривалого ремонту. Попереду величезна робота з закриття цих 340 отворів і повернення герметичності конфайнменту.

"Новий безпечний конфайнмент залишається цілісним, але наразі він не є герметичним", - пояснює директор ЧАЕС.
25.04.2026 19:54 Відповісти
Скулеж ЕС завжди приємний для вух путіна.
25.04.2026 19:26 Відповісти
кремляді цього заклику навіть не помітять
25.04.2026 19:39 Відповісти
Або що? Ви будете дуууууууже обурені? 🤔
25.04.2026 19:44 Відповісти
що що, те що і 13 останніх років
25.04.2026 20:16 Відповісти
Мастурбовані
