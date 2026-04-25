40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: ЄС закликав РФ припинити атаки на ядерні об’єкти України
Європейський Союз закликав Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні.
Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС Каї Каллас та Єврокомісії напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи, передає Цензор.НЕТ.
Катастрофа на ЧАЕС
Так, Каллас нагадала, що сорок років тому катастрофа на Чорнобильській електростанції стала "однією з найтяжчих ядерних катастроф в історії людства".
"Її справжні втрати, які довго приховувалися радянською таємницею, з часом стали лише зрозумілішими. Донині її спадщина залишається суворим нагадуванням про те, що забезпечення ядерної безпеки залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці", – зазначила вона.
Загроза з боку РФ
Каллас наголосила, що сьогодні невпинні удари Москви по "Новому безпечному конфайнменту" Чорнобиля, споруді, побудованій для зберігання залишків четвертого реактора, підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи.
"Водночас незаконне захоплення та подальша окупація Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, значно підвищує ризик для людського життя та захисту довкілля. Так само систематичні напади Москви на енергетичну інфраструктуру України загрожують стабільному електропостачання, необхідному для безпечної експлуатації ядерних об’єктів", – заявила представниця ЄС.
РФ нестиме відповідальність
"У цю жахливу річницю ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися Семи незамінних стовпів ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. Росія нестиме відповідальність за загрозу громадській безпеці, повинна компенсувати завдану шкоду та повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні", – йдеться в заяві.
ЄС підтримує ядерну безпеку
Також Каллас зазначила, що ЄС давно підтримує ядерну безпеку та радіаційний захист в Україні, не в останню чергу, надаючи понад 1 млрд євро фінансування.
"ЄС також є найбільшим донором міжнародних фондів, якими керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), щоб зробити Чорнобильський майданчик екологічно безпечним. Сьогодні ми також підтверджуємо нашу власну відданість найвищим стандартам ядерної безпеки, ядерної безпеки та гарантій у всьому світі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримувати та посилювати свою підтримку України, включаючи зусилля щодо ремонту Нового безпечного конфайнменту, та колективно обміркувати, як краще захистити ядерні об’єкти, особливо під час війни. Ініціатива G7 щодо обговорення ремонту Чорнобильського майданчика на майбутній зустрічі у травні є важливим кроком", – розповіла вона.
Але ти зелений бот що живе на мої податки, не кращий за нього.
Коментуєш тут цілими днями - напевно живеш у Швейцарії на допомогу для ледарів та безпритульних.
Щоб підняти потужність, оператори вивели з активної зони майже всі регулюючі стрижні («гальма» реактора), що було грубим порушенням правил безпеки. Також була відключена частина систем автоматичного захисту, щоб вони не зупинили реактор під час тесту.
Сталося два потужні вибухи, які повністю зруйнували активну зону реактора та будівлю енергоблоку, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин.
Реактор РБМК-1000, який стояв на ЧАЕС, дійсно має спільне коріння з військовими реакторами СРСР:
Подвійне призначення: Конструкція дозволяла перевантажувати паливо "на ходу" (без зупинки реактора). Це критично для виробництва збройного плутонію, який потребує короткого перебування палива в активній зоні.
Попри технічну можливість, ЧАЕС працювала в енергетичному режимі. Для отримання зброї паливо треба було б вивантажувати кожні кілька тижнів, що економічно невигідно для виробництва електрики.
Вночі 26 квітня у 1986 роціпроводився експеримент щодо вибігу турбогенератора. Мета була мирною - перевірити, чи зможе енергія обертання турбіни підтримувати насоси в разі знеструмлення.
Чутки про виробництво плутонію часто підігріваються близькістю військового об'єкту «Чорнобиль-2» (загоризонтна РЛС «Дуга»), яка потребувала багато енергії, але не мала стосунку до ядерних розробок.
А Грета Тумблєр, не може і заміж вийти через це!!!
У 2016 році над "Саркофагом" побудували величезну залізну арку - "Новий безпечний конфайнмент" (НБК), щоб знову захистити світ від радіації Чорнобиля.
На будівництво споруди пішло 10 років і понад 2 млрд євро, які зібрали десятки країн-донорів.
"Новий безпечний конфайнмент" (НБК) мав герметично закрити зруйнований 4-й енергоблок на 100 років. Однак, у лютому 2025 році у нього влучив російський безпілотник.
У цій мембрані пожежники були змушені зробити 340 отворів, щоб локалізувати вогнища горіння.
За рік, що минув після удару, будівельники закрили дірку від влучання шахеда. Однак, це тільки початок тривалого ремонту. Попереду величезна робота з закриття цих 340 отворів і повернення герметичності конфайнменту.
"Новий безпечний конфайнмент залишається цілісним, але наразі він не є герметичним", - пояснює директор ЧАЕС.