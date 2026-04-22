420 5

35 прольотів російських "Кинджалів" над ЧАЕС та ХАЕС зафіксовано з лютого 2022 року, - Кравченко

Небезпека для АЕС: РФ пускає ракети над станціями

Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив критично небезпечні факти прольотів російських ракет над атомними об’єктами.

Що відомо?

За його словами з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 35 прольотів гіперзвукових ракет "Кинджал" над Чорнобильською та Хмельницькою АЕС.

18 прольотів проходили одночасно над обома об’єктами. При цьому один трек зазвичай відповідає двом гіперзвуковим ракетам "Кинжал".

"Такі пуски неможливо пояснити військовими міркуваннями. Це залякування та терор", – наголосив генпрокурор.

Цікаво а навіщо генпрокурор рахує проліт кинджалів з 2022 року? Йому зайнятися нічим?
22.04.2026 16:18 Відповісти
Чим повинен займатися генпрокурор в зеленій країні мрій?Можно ще з офісу прохожих рахувати
22.04.2026 16:23 Відповісти
Добре що хоч не прИльотів...
22.04.2026 16:21 Відповісти
Не виключено !
в клекції занепокоїнь людства у ***** відсутнє занепокоєння від удару по АЕС
22.04.2026 16:28 Відповісти
Ще один " булгахтер" у владі. Від нічого робити ворон рахує.
22.04.2026 20:06 Відповісти
 
 