35 прольотів російських "Кинджалів" над ЧАЕС та ХАЕС зафіксовано з лютого 2022 року, - Кравченко
Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив критично небезпечні факти прольотів російських ракет над атомними об’єктами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо?
За його словами з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 35 прольотів гіперзвукових ракет "Кинджал" над Чорнобильською та Хмельницькою АЕС.
18 прольотів проходили одночасно над обома об’єктами. При цьому один трек зазвичай відповідає двом гіперзвуковим ракетам "Кинжал".
"Такі пуски неможливо пояснити військовими міркуваннями. Це залякування та терор", – наголосив генпрокурор.
в клекції занепокоїнь людства у ***** відсутнє занепокоєння від удару по АЕС