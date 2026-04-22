С февраля 2022 года зафиксировано 35 пролетов российских "Кинжалов" над ЧАЭС и ХАЭС, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил факты крайне опасных пролетов российских ракет над атомными объектами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 35 пролетов гиперзвуковых ракет "Кинжал" над Чернобыльской и Хмельницкой АЭС.

18 пролетов проходили одновременно над обоими объектами. При этом один трек обычно соответствует двум гиперзвуковым ракетам "Кинжал".

"Такие запуски невозможно объяснить военными соображениями. Это запугивание и террор", – подчеркнул генпрокурор.

