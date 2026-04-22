С февраля 2022 года зафиксировано 35 пролетов российских "Кинжалов" над ЧАЭС и ХАЭС, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил факты крайне опасных пролетов российских ракет над атомными объектами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно?
По его словам, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 35 пролетов гиперзвуковых ракет "Кинжал" над Чернобыльской и Хмельницкой АЭС.
18 пролетов проходили одновременно над обоими объектами. При этом один трек обычно соответствует двум гиперзвуковым ракетам "Кинжал".
"Такие запуски невозможно объяснить военными соображениями. Это запугивание и террор", – подчеркнул генпрокурор.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в клекції занепокоїнь людства у ***** відсутнє занепокоєння від удару по АЕС