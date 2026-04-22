Новости Безопасность на ЧАЭС
С февраля 2022 года зафиксировано 35 пролетов российских "Кинжалов" над ЧАЭС и ХАЭС, - Кравченко

Опасность для АЭС: РФ запускает ракеты над станциями

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил факты крайне опасных пролетов российских ракет над атомными объектами.

Что известно?

По его словам, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 35 пролетов гиперзвуковых ракет "Кинжал" над Чернобыльской и Хмельницкой АЭС.

18 пролетов проходили одновременно над обоими объектами. При этом один трек обычно соответствует двум гиперзвуковым ракетам "Кинжал".

"Такие запуски невозможно объяснить военными соображениями. Это запугивание и террор", – подчеркнул генпрокурор.

Читайте: Зафиксировано более 90 пролетов российских БпЛА возле саркофага на ЧАЭС, – Кравченко

Цікаво а навіщо генпрокурор рахує проліт кинджалів з 2022 року? Йому зайнятися нічим?
22.04.2026 16:18 Ответить
Чим повинен займатися генпрокурор в зеленій країні мрій?Можно ще з офісу прохожих рахувати
22.04.2026 16:23 Ответить
Добре що хоч не прИльотів...
22.04.2026 16:21 Ответить
Не виключено !
в клекції занепокоїнь людства у ***** відсутнє занепокоєння від удару по АЕС
22.04.2026 16:28 Ответить
 
 