Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав заяву Високої представниці ЄС Каї Каллас з нагоди 40-річчя катастрофи на ЧАЕС, наголосивши, що ядерний шантаж РФ ставить під загрозу мільйони людей.

Сибіга написав у соцмережі Х.

Ядерний шантаж РФ

"Вітаємо рішучу заяву Високої представниці Каї Каллас та Єврокомісії з нагоди 40-річчя Чорнобильської катастрофи. Сьогодні урок очевидний: ядерна безпека ніколи не повинна бути мішенню. Атаки Росії на цивільну ядерну інфраструктуру в Україні та ядерний шантаж ставлять під загрозу мільйони людей", – йдеться в повідомленні.

Підтримка України

Також Сибіга подякував ЄС за непохитну підтримку в питаннях ядерної безпеки та за його чіткий заклик до Росії припинити атаки та незаконну окупацію Запорізької атомної електростанції.

"Разом ми повинні підтримувати ядерну безпеку та притягнути Росію до відповідальності", – додав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи ЄС закликав Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні.