атака на ЗАЕС
Біля Запорізької АЕС загинув працівник через атаку дрона,- МАГАТЕ

Зранку 27 квітня поблизу Запорізької АЕС через удар безпілотника загинув водій транспортного цеху станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МАГАТЕ.

За наявними даними, загиблим  перебував поблизу промислового майданчика ЗАЕС під час атаки. У МАГАТЕ наголосили, що подібні удари в безпосередній близькості до ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу безпеці.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив, що будь-які атаки біля атомних станцій є неприпустимими через ризики для персоналу і потенційні наслідки для ядерної безпеки.

У відомстві також повідомили, що їхня команда, яка працює на місці, вивчатиме обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації.

Що передувало? 

26 квітня Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення. Зазначається, що відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту.

Впродовж півтори години станція живилася від 19 резервних дизель-генераторів.

Так а чей это был дрон? Запорожскую АЭС кто контролирует - рф?
27.04.2026 13:28 Відповісти
А водій хто, наш українець чи завезений кацап?
27.04.2026 13:47 Відповісти
не зрозуміло про робітника з підконтрольної території пишуть чи робітника з російської сторони? Якщо з української сторони, то невже Україна обслугову загарбану АЕС? Якщо робітник зі сторони окупантів, то чий дрон? Автор, ви або хрест зніміть, або труси надіньте. А краще з таким "хистом" висловлювати думки покинути профессію.
27.04.2026 14:12 Відповісти
На станції сидять російські дронищики і кошмарять Нікополь. Загиблий або підвозив їм дрони, або і був цим дронщиком. Просто русня бреше, як завжди.
27.04.2026 14:20 Відповісти
Це був Клим.
27.04.2026 14:55 Відповісти
 
 