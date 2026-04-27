Біля Запорізької АЕС загинув працівник через атаку дрона,- МАГАТЕ

Зранку 27 квітня поблизу Запорізької АЕС через удар безпілотника загинув водій транспортного цеху станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МАГАТЕ.

За наявними даними, загиблим перебував поблизу промислового майданчика ЗАЕС під час атаки. У МАГАТЕ наголосили, що подібні удари в безпосередній близькості до ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу безпеці.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив, що будь-які атаки біля атомних станцій є неприпустимими через ризики для персоналу і потенційні наслідки для ядерної безпеки.

У відомстві також повідомили, що їхня команда, яка працює на місці, вивчатиме обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації.

Що передувало?

26 квітня Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення. Зазначається, що відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту.

Впродовж півтори години станція живилася від 19 резервних дизель-генераторів.

