Возле Запорожской АЭС погиб работник из-за атаки дрона, - МАГАТЭ

Утром 27 апреля вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб водитель транспортного цеха станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ.

По имеющимся данным, погибший находился вблизи промышленной площадки ЗАЭС во время атаки. В МАГАТЭ подчеркнули, что подобные удары в непосредственной близости от ядерных объектов представляют серьезную угрозу безопасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки вблизи атомных станций недопустимы из-за рисков для персонала и потенциальных последствий для ядерной безопасности.

В ведомстве также сообщили, что их команда, работающая на месте, будет изучать обстоятельства инцидента и продолжит мониторинг ситуации.

Что предшествовало?

26 апреля Запорожская атомная электростанция в очередной раз лишилась внешнего электропитания. Отмечается, что произошло отключение линии электропередачи "Феросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блэкаута.

В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дизель-генераторов.

