Возле Запорожской АЭС погиб работник из-за атаки дрона, - МАГАТЭ

Удар дрона возле ЗАЭС: погибший, МАГАТЭ предупреждает об опасности

Утром 27 апреля вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб водитель транспортного цеха станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ.

По имеющимся данным, погибший находился вблизи промышленной площадки ЗАЭС во время атаки. В МАГАТЭ подчеркнули, что подобные удары в непосредственной близости от ядерных объектов представляют серьезную угрозу безопасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки вблизи атомных станций недопустимы из-за рисков для персонала и потенциальных последствий для ядерной безопасности.

В ведомстве также сообщили, что их команда, работающая на месте, будет изучать обстоятельства инцидента и продолжит мониторинг ситуации.

Что предшествовало? 

26 апреля Запорожская атомная электростанция в очередной раз лишилась внешнего электропитания. Отмечается, что произошло отключение линии электропередачи "Феросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блэкаута.

В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дизель-генераторов.

Так а чей это был дрон? Запорожскую АЭС кто контролирует - рф?
27.04.2026 13:28 Ответить
А водій хто, наш українець чи завезений кацап?
27.04.2026 13:47 Ответить
не зрозуміло про робітника з підконтрольної території пишуть чи робітника з російської сторони? Якщо з української сторони, то невже Україна обслугову загарбану АЕС? Якщо робітник зі сторони окупантів, то чий дрон? Автор, ви або хрест зніміть, або труси надіньте. А краще з таким "хистом" висловлювати думки покинути профессію.
27.04.2026 14:12 Ответить
На станції сидять російські дронищики і кошмарять Нікополь. Загиблий або підвозив їм дрони, або і був цим дронщиком. Просто русня бреше, як завжди.
27.04.2026 14:20 Ответить
Це був Клим.
27.04.2026 14:55 Ответить
 
 