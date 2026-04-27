Россияне превратили ЗАЭС в объект войны: ведут оттуда обстрелы, хранят оружие, снаряды и военную технику, - Зеленский. ВИДЕО

Россияне превратили Запорожскую АЭС в объект для своей войны, а город Энергодар фактически держат в заложниках.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне превратили и нашу Запорожскую атомную станцию - крупнейшую станцию в Европе - в объект для своей войны, ведут оттуда обстрелы против наших городов и сел, хранят на ЗАЭС оружие, снаряды, военную технику, заминировали периметр станции, фактически держат наш город Энергодар в заложниках. ЗАЭС уже четырнадцать раз переживала полное отключение электроэнергии", - отметил президент.

"Глупая сила"

Он подчеркнул, что когда мир имеет дело с Россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно "безответственной и во многом просто глупой силой", которую нужно реально ограничивать ради общей безопасности.

"Именно поэтому миру нужны сильные санкции, противодействие злу должно быть сильным, поддержка тех, кто защищает жизнь, тоже должна быть достаточно сильной", - добавил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что один только факт того, что россияне нанесли удар дроном даже по конфайнменту, который закрывает остатки четвертого энергоблока ЧАЭС, свидетельствует о том, что Россия не может быть участником цивилизованных международных отношений.

Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування почнеться з початку 2021 року.

Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3162504-cotiri-dilanki-rozvedenna-i-19-misc-rozminuvanna-ermak-kaze-so-pocnut-u-sicni-na-donbasi.html повідомляє інформаційне агенство Укрінформ з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака.

Також важливим керівник ОП вважає відкриття на лінії розмежування у цьому році двох нових КВПП - ******** центрів, де можна отримати різні послуги.
27.04.2026 00:01 Ответить
Ідіот тупий нахера їм віддав її на початку війни?! Психіатри майбутнього будуть його мозок вивчати
27.04.2026 00:55 Ответить
Яке воно тупе,очей від листочка не відводе
27.04.2026 00:04 Ответить
27.04.2026 00:01 Ответить
27.04.2026 00:04 Ответить
Нічого доброго очікувати від кацапської мразі
не приходиться ,
крім шантажу і знищення всього украінського !!
27.04.2026 00:26 Ответить
Після цього відоса все зміниться.
27.04.2026 00:38 Ответить
27.04.2026 00:55 Ответить
Та шоб потім отак поважно читати з папірця які херові рашисти та який він обізнаний у сітуації патріот. Мразота.
27.04.2026 03:55 Ответить
Там примітивний калькулятор замість мозку. Нічого вивчати.
27.04.2026 04:05 Ответить
Що вивчати, вибачте? Мозок? У Зеленського? Це ви про ту нитку, яка вуха тримає? Яка чомусь і досі від коксу не перегоріла?
27.04.2026 07:26 Ответить
Теоретично можливо створити навколо АЕС "мертву зону" і знищувати все що прямує в сторону АЕС або з неї. Це може перетворити АЕС в капкан. Кацапам АЕС потрібна для комбінату який вони будують для грабунку марганцевого родовища.
27.04.2026 04:03 Ответить
Ні Зеля, ні герой Залужний, ні армія взагалі НІЯК не захищали ЗАЕС та Енергодар.
27.04.2026 07:18 Ответить
А ти що захищав?
27.04.2026 07:34 Ответить
якщо він на той час був цивільним, то що і як би він захистив? ти не в курсі, може, але у нас в країні неман ормальної можливості купити зброю якщо ти цивільний. та й проти бтр і танка не дуже навоюєш карабіном.
27.04.2026 07:59 Ответить
Хіба питання було до тебе?
27.04.2026 15:45 Ответить
 
 