Россияне превратили ЗАЭС в объект войны: ведут оттуда обстрелы, хранят оружие, снаряды и военную технику, - Зеленский. ВИДЕО

Россияне превратили Запорожскую АЭС в объект для своей войны, а город Энергодар фактически держат в заложниках.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на ЗАЭС

"Россияне превратили и нашу Запорожскую атомную станцию - крупнейшую станцию в Европе - в объект для своей войны, ведут оттуда обстрелы против наших городов и сел, хранят на ЗАЭС оружие, снаряды, военную технику, заминировали периметр станции, фактически держат наш город Энергодар в заложниках. ЗАЭС уже четырнадцать раз переживала полное отключение электроэнергии", - отметил президент.

"Глупая сила"

Он подчеркнул, что когда мир имеет дело с Россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно "безответственной и во многом просто глупой силой", которую нужно реально ограничивать ради общей безопасности.

"Именно поэтому миру нужны сильные санкции, противодействие злу должно быть сильным, поддержка тех, кто защищает жизнь, тоже должна быть достаточно сильной", - добавил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что один только факт того, что россияне нанесли удар дроном даже по конфайнменту, который закрывает остатки четвертого энергоблока ЧАЭС, свидетельствует о том, что Россия не может быть участником цивилизованных международных отношений.