ЗАЭС снова находилась в блэкауте, - "Энергоатом"

Сегодня, 26 апреля, Запорожская атомная электростанция в очередной раз осталась без внешнего электроснабжения.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, произошло отключение линии электропередачи "Феросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блэкаута. В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дизель-генераторов.

15-й блэкаут

В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации. Каждый такой инцидент существенно повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора – "Энергоатома", что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", – отмечается в сообщении.

