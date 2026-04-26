ЗАЭС снова находилась в блэкауте, - "Энергоатом"

Сегодня, 26 апреля, Запорожская атомная электростанция в очередной раз осталась без внешнего электроснабжения.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, произошло отключение линии электропередачи "Феросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блэкаута. В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дизель-генераторов.

15-й блэкаут

В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации. Каждый такой инцидент существенно повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора – "Энергоатома", что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", – отмечается в сообщении.

Энергоатом Запорожская АЭС блэкаут
а нас це не має ібати .. вона на окупованій території
26.04.2026 23:22 Ответить
26.04.2026 23:47 Ответить
У 2017 році проти Баліцкого було відкрито кримінальне провадження через сепаратистські висловлювання. Порошенко не вдалося його посадити. Зєлєнскій лапами Вєнєдіктовой закрив справу проти Баліцкого,а вже в 2022 сприяв окупації Запоріжської області та захопленню АЕС. Баліцкій став гауляйтером. До 2022 дєпутат Баліцкій відкрито підтримував ***** публічно в ВР України. Зєльониє ржали разом з Баліцкім...
27.04.2026 00:29 Ответить
 
 